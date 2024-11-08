藍委陳永康膝蓋韌帶撕裂仍不適　一早黨團大會臨時告假

▲財委會日前審查財劃法，蔡易餘企圖衝撞與陳永康、鄭正鈐發生嚴重推擠。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院財政委員會6日審查「財劃法」部分條文修正草案，朝野立委爆發嚴重肢體衝突，其中高齡73歲的藍委陳永康，為了保護議事人員，在一陣推擠中造成膝蓋十字韌帶斷裂。立法院今（8日）開會，國民黨團召開黨團會議，原本陳永康會出席，但一早因傷勢仍嚴重不適，只好臨時請假。

據了解，陳永康為了在第一線保護議事人員，1人擋住4名綠委，在嚴重推擠下，膝蓋半月軟骨及韌帶造成嚴重撕裂傷，經過一夜疼痛，昨天才到台北榮總做X光及做完核磁共振，膝蓋內抽出約50cc積血。

藍委透露，一開始大家都不知道陳永康的狀況，是陳永康私下向黨團幹部說明病況，經其他藍委關心，陳永康才在內部群組對外說明，言辭中也透露，「雖仍甚痛，但打過麻藥可控制」。

立委徐巧芯今早上受訪指出，他現場看到綠委蔡易餘跟陳永康對上，後來為了保護議事人員才受傷，事後黨團幹部也有去慰問，從照片上看起來並無大礙，但診治過程很辛苦。

徐巧芯更直接點名，傷害陳永康的有蔡易餘，前面衝撞的還有綠委郭國文、鍾佳濱，女性部分則是賴惠員跟陳培瑜不斷在推擠。



