　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委陳永康膝蓋韌帶撕裂仍不適　一早黨團大會臨時告假

▲財委會召委陳玉珍主持會議，蔡易餘企圖衝撞與陳永康、鄭正鈐發生嚴重推擠。（圖／記者林敬旻攝）

▲財委會日前審查財劃法，蔡易餘企圖衝撞與陳永康、鄭正鈐發生嚴重推擠。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院財政委員會6日審查「財劃法」部分條文修正草案，朝野立委爆發嚴重肢體衝突，其中高齡73歲的藍委陳永康，為了保護議事人員，在一陣推擠中造成膝蓋十字韌帶斷裂。立法院今（8日）開會，國民黨團召開黨團會議，原本陳永康會出席，但一早因傷勢仍嚴重不適，只好臨時請假。

據了解，陳永康為了在第一線保護議事人員，1人擋住4名綠委，在嚴重推擠下，膝蓋半月軟骨及韌帶造成嚴重撕裂傷，經過一夜疼痛，昨天才到台北榮總做X光及做完核磁共振，膝蓋內抽出約50cc積血。

▲財委會召委陳玉珍主持會議，蔡易餘與陳永康推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

藍委透露，一開始大家都不知道陳永康的狀況，是陳永康私下向黨團幹部說明病況，經其他藍委關心，陳永康才在內部群組對外說明，言辭中也透露，「雖仍甚痛，但打過麻藥可控制」。

立委徐巧芯今早上受訪指出，他現場看到綠委蔡易餘跟陳永康對上，後來為了保護議事人員才受傷，事後黨團幹部也有去慰問，從照片上看起來並無大礙，但診治過程很辛苦。

徐巧芯更直接點名，傷害陳永康的有蔡易餘，前面衝撞的還有綠委郭國文、鍾佳濱，女性部分則是賴惠員跟陳培瑜不斷在推擠。

▲財委會召委陳玉珍主持會議，蔡易餘企圖衝撞與陳永康、鄭正鈐發生嚴重推擠。（圖／記者林敬旻攝）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台南20歲女大生校內墜樓！　搶救無效亡
汪小菲帶妻現身台北！　傳肚皮有喜…夫妻首回應
普丁控台灣「學烏克蘭」挑起危機！　支持兩岸統一
快訊／台積電漲20元至1085！　台股開盤大漲
大谷翔平夫妻同框打籃球！　真美子技驚全場
快訊／國1「大貨車追撞4車」　1車翻覆起火回堵5km
葛斯齊爆「帶美女見蔡英文」喊我想要　王定宇63字反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委陳永康膝蓋韌帶撕裂仍不適　一早黨團大會臨時告假

蔡壁如遭約談發聲！喊告洪健益、鏡週刊　原因曝光

帛琉總統惠恕仁「堅定挺台」成功連任　扛住中國多年施壓不斷交

北檢公文指柯文哲「收賄1500萬」！馬郁雯：潮水退了誰沒穿褲子？

轟柯志恩面對財劃法縮了　黃捷：憑哪一點足以勝任高雄市長？

藍委陳永康「1擋4綠委」韌帶撕裂急送醫　膝蓋抽出50cc積血

綠議員限期蔣萬安搬出官舍　媒體人傻眼問：林延鳳是不是腦殘？

綠議員批擁豪宅「應限期搬出官舍」！蔣萬安回擊：名下無房產

朝野共商總預算　行政院：替未來溝通模式立下基礎、盼財劃法比照

兩院朝野會面解總預算僵局　傅崐萁點名陳駿季：沒提解方還扣帽

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

高雄惡火監視器

楊貴媚再搭喜翔演夫妻：隔壁鄰居XD　他「誤碰屁股」還拍到骨裂

藍委陳永康膝蓋韌帶撕裂仍不適　一早黨團大會臨時告假

蔡壁如遭約談發聲！喊告洪健益、鏡週刊　原因曝光

帛琉總統惠恕仁「堅定挺台」成功連任　扛住中國多年施壓不斷交

北檢公文指柯文哲「收賄1500萬」！馬郁雯：潮水退了誰沒穿褲子？

轟柯志恩面對財劃法縮了　黃捷：憑哪一點足以勝任高雄市長？

藍委陳永康「1擋4綠委」韌帶撕裂急送醫　膝蓋抽出50cc積血

綠議員限期蔣萬安搬出官舍　媒體人傻眼問：林延鳳是不是腦殘？

綠議員批擁豪宅「應限期搬出官舍」！蔣萬安回擊：名下無房產

朝野共商總預算　行政院：替未來溝通模式立下基礎、盼財劃法比照

兩院朝野會面解總預算僵局　傅崐萁點名陳駿季：沒提解方還扣帽

克蕭完成手術　「全力復健」誓言明年重返賽場

嘉義詐團車手取款被抓！逃逸自撞圍牆畫面曝　警擁上壓制逮捕

快訊／台南某科大「20歲女大生」校內墜樓！　搶救無效亡

屏東南榮國際教育結碩果！丘麗英翻轉偏鄉教育　赴印度領金質獎

一年只有一次「冷杉香」！史上最可愛Diptyque換羊毛氈標誌超療癒

家登系統升級遞延出貨　10月營收3.89億元、月減35.9%

保瑞10月營收20.89億元、年增85.94%　連7個月創新高

汪小菲帶妻現身台北看中醫！　老婆狂傳肚皮有喜…夫妻首度回應

藍委陳永康膝蓋韌帶撕裂仍不適　一早黨團大會臨時告假

台鐵R200型「新柴電機車頻傳熄火」　本周啟動全面特檢

路邊攔查違停車突遭攻擊　高雄警被「勾頸拖行百米」

政治熱門新聞

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

蔡壁如遭約談發聲！喊告洪健益、鏡週刊

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

藍委陳永康「1擋4綠委」韌帶撕裂急送醫　膝蓋抽出50cc積血

北院裁准扣押京華城土地　簡舒培曝裁定書內容：明確寫出柯文哲收賄

要蔣萬安搬出官舍　媒體人：林延鳳是不是腦殘？

轟柯志恩面對財劃法縮了　黃捷：憑哪一點足以勝任高雄市長？

帛琉總統惠恕仁「堅定挺台」成功連任　賴清德祝賀當選

遭綠議員要求限期搬出官舍！蔣萬安回擊了

簡舒培PO裁定書！民眾黨回應了

總預算解套！禁伐補償追加預算發6萬　健保點值明年6月達標0.95元

快訊／陳啟昱涉光電弊案竟落跑遭通緝　監察院要查了

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

轟環境部助長地方「索求回饋金」　前官員：光電業者苦不堪言

更多熱門

相關新聞

藍委陳永康「1擋4綠委」韌帶撕裂急送醫　膝蓋抽出50cc積血

藍委陳永康「1擋4綠委」韌帶撕裂急送醫　膝蓋抽出50cc積血

立院財政委員會6日審查《財政劃分法》部分修正草案，朝野立委爆發嚴重肢體衝突，多數委員都有受傷，其中，73歲、上將退役的國民黨立委陳永康在現場為了保護議事人員，遭嚴重推擠，造成膝蓋半月軟骨及韌帶撕裂，今（7日）下午因太疼痛，急忙到台北榮總做檢查，膝蓋內抽出約50cc積血，目前要靠打麻藥才可控制疼痛。

影／藍委守主席台！郭國文不滿開罵　怒扯張智倫衣領

影／藍委守主席台！郭國文不滿開罵　怒扯張智倫衣領

《財劃法》國民黨團甲動守主席台！郭國文怒衝藍委　藍綠爆發口角

《財劃法》國民黨團甲動守主席台！郭國文怒衝藍委　藍綠爆發口角

台金聯新董座爭議　藍委：賴政府瞠目結舌的政治酬庸大戲

台金聯新董座爭議　藍委：賴政府瞠目結舌的政治酬庸大戲

上班睡覺、看政論節目！　藍委轟賴清德：離譜人事酬庸亂象

上班睡覺、看政論節目！　藍委轟賴清德：離譜人事酬庸亂象

關鍵字：

藍委陳永康膝蓋韌帶黨團大會

讀者迴響

熱門新聞

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

床底發臭長蟲「邋遢姪女嫁了」還生孩！天使婆婆怒了

開價206萬元約性交易　他做完就跑GG了

川普當選　馬斯克「跨性別女兒」宣布離美

日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

表面看不出「難搞星座」Top 3

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

高雄名店開幕8個月「突宣布熄燈」　業者無奈吐原因

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面