公車司機開車一半「突然倒地死亡」　乘客驚慌接方向盤救全車

記者李振慧/綜合報導

印度一名司機駕駛公車時突然發病,整個人倒在駕駛座上,車子因此失去控制撞向前方車輛,車上乘客驚慌接過方向盤,才終於把公車停駛,雖然車上乘客沒有受傷,可是司機已經死亡。

事件6日上午11時左右發生在邦加羅爾市區,任職於邦加羅爾大都會客運公司(BMTC)的40歲司機庫馬(Kiran Kumar),當天駕駛公車從內爾芒格阿拉(Nelamangala)出發,預計前往達薩納普拉(Dasanapura)區時突然發病。

In #karnataka's capital #Bengaluru, BMTC bus driver Kiran Kumar suffered a heart attack while driving the bus and died.

The conductor wisely controlled the bus and saved the lives of people.