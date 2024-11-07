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公車司機開車一半「突然倒地死亡」　乘客驚慌接方向盤救全車

公車司機開車一半「突然倒地死亡」　乘客驚慌接過駕駛盤救全車。（圖／翻攝自X）

▲公車司機突然發生緊急醫療狀況。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度一名司機駕駛公車時突然發病，整個人倒在駕駛座上，車子因此失去控制撞向前方車輛，車上乘客驚慌接過方向盤，才終於把公車停駛，雖然車上乘客沒有受傷，可是司機已經死亡。

事件6日上午11時左右發生在邦加羅爾市區，任職於邦加羅爾大都會客運公司(BMTC)的40歲司機庫馬(Kiran Kumar)，當天駕駛公車從內爾芒格阿拉(Nelamangala)出發，預計前往達薩納普拉(Dasanapura)區時突然發病。

從監視器畫面中可看到，庫馬正在駕駛公車，看起來沒有任何異狀，然而駕駛一段時間後他整個人突然往前傾，接著便往旁邊倒下去。庫馬昏迷後，無人駕駛的公車繼續往前行駛，擦撞向前方車輛後也沒有停止，仍高速往前開。

正當車上乘客嚇入恐慌時，幸好車上售票員奧巴萊許(Obalesh)立即跳到駕駛座上、接過方向盤，最後成功把公車安全停下來。奧巴萊許雖然立即幫忙把庫馬送醫，可是被醫生宣布已經死亡。客運公司表示，庫馬是死於心臟病發作，已拜訪慰問家屬，並提供一筆賠償金。

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