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快訊／印度薑黃粉含蘇丹紅！483kg改效期賣4縣市　量販業也中招

▲▼薑黃粉,印度薑黃粉,興中華,齊立香料。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄興中華有限公司購入的薑黃粉原料檢出蘇丹色素，且業者還竄改有效期限。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台北市好之味國際貿易公司從印度進口一批薑黃粉原料，被檢出含有蘇丹色素一號。高雄市衛生局接獲消息後，針對高雄一家下游業者展開調查，據悉該業者購入500公斤，以每包600克分裝並竄改延長有效期限，共分裝為822包，其中806包已售往高雄、台南、嘉義、桃園4縣市，受害者除了有量販業者外，還有一般散客，若民眾曾購入「齊立香料」趕快退貨。

濟生股份有限公司斗六廠製售的「特調咖哩粉（製造日期：2024 .05.07；有效日期：2026.05.06D）」，日前被檢出含有蘇丹紅色素，並已售至全台9縣市。食藥署經過進一步檢驗後，發現原料中的「薑黃粉」也檢出蘇丹色素。

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經向上追查，濟生公司購買的薑黃粉原料，是向台北市好之味國際貿易有限公司購入，而該公司是從印度輸入原料。

▲▼薑黃粉,印度薑黃粉,興中華,齊立香料。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲興中華公司購入薑黃粉後，以「齊立香料」為名重新包裝。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局接獲台北市衛生局通知後，針對高雄一家下游業者啟動調查，該批產品曾售給高雄市興中華國際貿易有限公司500公斤薑黃粉。興中華公司扣除損耗，以每包600公克為單位分裝成822包，以「齊立香料國際有限公司經銷商」名義販售。

衛生局調查，822包薑黃粉中，有16包未售出，379包以販售給高雄8家業者和散客，目前已下架回收119包，架上已不再販售該產品。此外，桃園市、台南市及嘉義縣業者則共購入427包，高雄市衛生局已通知外縣市釐清下游廠商相關銷售數量及回收下架情形。

▲▼薑黃粉,印度薑黃粉,興中華,齊立香料。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局查獲業者竄改有效期限，已移送偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，在查察過程中，發現高雄興中華公司購入薑黃粉原料後，在分裝過程中還竄改延長有效期限，已將業者移送司法偵辦。

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關鍵字：

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