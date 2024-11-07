綠議員批擁豪宅「應限期搬出官舍」！蔣萬安回擊：名下無房產

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台北市議員林延鳳今（7日）指控，台北市長蔣萬安的家族在台北坐擁豪宅，他卻申請入住位於中山北路精華地段的官舍，對於社宅嚴重不足、年輕人租不起精華地段的台北市民，產生相對剝奪感，且觀感不佳，要求蔣萬安限期搬出官舍。對此，蔣萬安也出面回應了。

台北市議員林延鳳7日爆料，指台北市長蔣萬安家族擁有多處豪宅，然而蔣市長卻選擇居住在免租金的中山區官舍，相較於前任市長陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲，在任期間都選擇住在自己的住所，蔣市長的行為成了一個不良示範，應限期搬出。

▲台北市議員林延鳳。（圖／記者林敬旻攝）

對於林延鳳的質疑，蔣萬安回應，他名下並無房產，此前一直與父母同住，但近年來家庭成員增加，因此依法、依規定申請職務宿舍。另外，台北市政府副發言人李政軒也表示，這一切過程都是依法、依規去申請職務宿舍，所以並沒有任何相關的疑慮。

李政軒還指出，包含交通部陳世凱部長、教育部鄭英耀部長、財政部莊翠雲部長、台南市黃偉哲市長等等中央地方的首長，如果有房但又住職務宿舍，「是不是林延鳳議員也想要請他們趕快撤出職務宿舍？」

至於林延鳳公開包含市長以及多位市府的局處首長的個資，包含姓名、戶籍地、實際的住址甚至還在媒體群組公開了實際居住地點可資辨識的照片，李政軒質疑，「這到底有沒有違反了個資法相關的疑慮呢？甚至對於市長與局處首長個人以及家人造成的安全疑慮。」