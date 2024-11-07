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怨父親拋家棄子長達30年！諮商師新書「放下父能量」療癒創傷

幼童,親子,兒童安全（圖／記者周宸亘攝）

▲「父親」的角色對很多人生命造成影響。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者林育綾／綜合報導

很多人在成長過程中都因為父親做了一些關鍵的事，而對生命產生了很大的影響。家族治療推手馮以量提到，他在13歲時父親出殯那天，目睹亡父竟七孔流血，從此種下「我不孝」的內疚，卻也對父親拋家的哀傷、恨意生根纏結，磨耗了30多年。生命中缺失的「父能量」如何療癒？他寫下新書《父能量：放下父愛的缺憾，也放過自己》，送給所有在父愛缺憾裡受傷的孩子們。

心理諮商師、暢銷作家、家族治療推手馮以量推出新作《父能量：放下父愛的缺憾，也放過自己》，他從重壓心上的一段回憶說起，13歲時父親出殯那天，目睹亡父竟七孔流血，從此內心種下「我不孝」的內疚，而無盡哀傷與對父親拋家的恨意也生根纏結，磨耗他30多年。

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他從這份遺憾深入，陪伴著成年兒女們一一去看見，人生中那輪迴般的痛、難解之苦，原來是內心深處的父愛缺憾從未被照顧。

書中提及許多案例和故事，一位女性罵老公，「你不要像我爸那麼沒用！」又罵兒子，「為什麼你這麼像你爸？」然而，她渾然不覺自己複製了母親對父親的憤怒，並將這股憤怒帶進自己的家庭關係。

還有癌末的父親說，「我的女兒說她恨我，說她不需要爸爸。」不過馮以量說，當孩子說「我不喜歡你」或「我恨你」，其實只是想告訴你，「我這麼愛你，為什麼都感受不到你給我的愛？」

還有父親懺悔，「我為過去的自己感到難過，也為我兒子感到抱歉。」對兒子家暴的他，小時候也是爸爸的暴力受害者；而他爸爸，幼年時也遭自己的父親施暴⋯⋯。

▲▼《父能量：放下父愛的缺憾，也放過自己》。（圖／寶瓶文化）

▲寶瓶文化出版《父能量：放下父愛的缺憾，也放過自己》。（圖／寶瓶文化）

馮以量提到，無論好壞，每一位父親都刻成了兒女的生命印記，即使長大也未曾消退。雖然不是所有關係都能和解，也不是所有缺憾都能彌補，但透過這本書的陪伴，或許有機會看清一位父親生命的全貌，理解父愛背後的承擔及侷限，進而能給自己更大的允許、更寬容的選擇，放下爸爸，也放過自己。

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