　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金髮辣妹「脫光衣服」全裸上街！陸網看完大歪樓：身材真的好

▲▼河南一名金髮女子全裸上街，姣好的身材受到陸網討論。（圖／翻攝微博）

▲河南一名金髮女子全裸上街，姣好的身材受到陸網討論。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

河南省開封市5日發生離譜事件，一名身材姣好的金髮女子脫光衣服後，在街上全裸行走，吸引許多民眾駐足圍觀，事件吸引了大量討論。當地警方獲報以後，立即派出警力，江女子帶離現場，目前女子裸體上街的原因仍在調查當中。

綜合陸媒報導，開封市有民眾5日發現，有名染著一頭金髮的女子將衣物全部脫光，一絲不掛在街上行走，且步伐充滿自信，讓看見的民眾相當傻眼，也有不少人駐足圍觀。

▲▼河南一名金髮女子全裸上街，姣好的身材受到陸網討論。（圖／翻攝微博）

▲河南一名金髮女子全裸上街，姣好的身材受到陸網討論。（圖／翻攝微博）

當地警方接獲報案以後，立即派出警力前往攔截，並將人帶回派出所調查，目前女子裸體上街的原因仍在釐清當中。此外，雖然拍攝者並無明確指出地點，但從女子走過的路段、告示牌等蛛絲馬跡，可以確認地點位在河南開封。而河南開封的工作人員對此則回應，不便接受電話採訪。

驚人的畫面在網路上曝光，瞬間受到許多討論，不少大陸網友對此回應，「我要是有這麼好的身材，我也這樣走路」、「這氣質這身材，無人能比」、「這身材、這背影，我一個女的都覺得好美」、「這馬賽克打得喪心病狂」、「他自己看完了就把馬賽克打上了。」

此外，也有人認為，女子可能是精神狀況有點問題，不曉得是否需要幫助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」　醫曝：1習慣害的
快訊／高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母親晚間被羈押
肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」
快訊／台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲
陶喆、蔡依林夯曲「神預言川普當選」？　網看完全笑瘋
Nissan「全球大裁員」　9000員工將失業
抖音直播主激戰少奶奶！被甩怒嗆夫「大表哥」下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

金髮辣妹「脫光衣服」全裸上街！陸網看完大歪樓：身材真的好

立院評估報告稱「陸限制人身自由」　國台辦：污蔑抹黑、激化對立

胃痛就喝熱水！20歲正妹半年後竟罹胃癌　 醫警告：這樣喝會出事

陸美食女網紅被傳「舌頭長菜花」　餐廳「砸爛餐具」求客人放心

川普回鍋再掀貿易戰？分析：影響低於上輪

川普重新上台　評論：香港難免成為打擊對象

首屆世界古典學大會登場　 習近平賀信：願中希搭建文明交流新平台

「玄學投資」鼎益豐涉詐！創辦人深圳被捕

習近平致電賀川普當選：中美合則兩利、鬥則俱傷

陸學者：川普團隊將充斥「鷹派」　把台灣作為遏制中國的籌碼

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

金髮辣妹「脫光衣服」全裸上街！陸網看完大歪樓：身材真的好

立院評估報告稱「陸限制人身自由」　國台辦：污蔑抹黑、激化對立

胃痛就喝熱水！20歲正妹半年後竟罹胃癌　 醫警告：這樣喝會出事

陸美食女網紅被傳「舌頭長菜花」　餐廳「砸爛餐具」求客人放心

川普回鍋再掀貿易戰？分析：影響低於上輪

川普重新上台　評論：香港難免成為打擊對象

首屆世界古典學大會登場　 習近平賀信：願中希搭建文明交流新平台

「玄學投資」鼎益豐涉詐！創辦人深圳被捕

習近平致電賀川普當選：中美合則兩利、鬥則俱傷

陸學者：川普團隊將充斥「鷹派」　把台灣作為遏制中國的籌碼

陳繼賢一部電影進戲院刷43次！　45年後追星成功⋯終於見到徐進良

快訊／高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母親晚間被羈押

怨父親拋家棄子長達30年！諮商師新書「放下父能量」療癒創傷

選完抓戰犯！　喬治克隆尼遭民主黨支持者狂噴「川普要謝謝你」

綠議員限期蔣萬安搬出官舍　媒體人傻眼問：林延鳳是不是腦殘？

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」　醫驚：真的很奇怪

漢來美食前3季每股賺7.75元　已賺贏去年全年

快訊／台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲　管中閔證實：願老大安息

雲端發票抽獎「作弊卻說合法」　　Cheap：黑掉人民稅金有夠無恥

郎祖筠《第三者》看到楊小黎就罵：騷貨！　氣喊「誰叫她搶我老公」

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

大陸熱門新聞

男女公園脫褲「忘情口愛」　活春宮畫面瘋傳！

柳州爆女子遭當街性侵！警方回應了

習近平致電賀川普當選：中美合則兩利

72歲翁新婚猝死！知情人士曝：恐跟「嗨勁」有關

貨車撞勞斯萊斯「司機全責」！正妹車主：免賠

胃痛就喝熱水！20歲正妹半年後竟罹患胃癌

金髮辣妹全裸上街！陸網看完大歪樓

川普回歸！中美共管台海可能性

川普勝後中美對抗或低谷反彈？

陸學者：川普恐將台灣作為遏制中國的籌碼

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

川普回鍋再掀貿易戰？分析：影響低於上輪

川普重新上台　評論：香港難免成為打擊對象

陸美食女網紅傳「舌長菜花」　餐廳砸爛餐具

更多熱門

相關新聞

女子到前夫家探望兒子…慘遭殺害

女子到前夫家探望兒子…慘遭殺害

河南信陽3日發生一起命案。一名33歲的洪太太來到前夫王姓男子家，最終慘遭對方殺害。附近居民表示，洪太太帶著女兒來前夫家探望兒子，「因為妹妹說想見哥哥。」當地警方指出，王男因家庭糾紛將前妻殺害。

「男友裸露要她摸」妹子嚇：性慾高漲好多天！

「男友裸露要她摸」妹子嚇：性慾高漲好多天！

女因同事開玩笑　竟發現父母是陌生人

女因同事開玩笑　竟發現父母是陌生人

女子拆包裹後「未洗手」吃零食…腹瀉脫水

女子拆包裹後「未洗手」吃零食…腹瀉脫水

河南45歲男「當街殺人」致2死1傷

河南45歲男「當街殺人」致2死1傷

關鍵字：

裸體河南

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

超正英文老師跳三振舞　4hrs破10萬觀看狂喊香

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面