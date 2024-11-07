金髮辣妹「脫光衣服」全裸上街！陸網看完大歪樓：身材真的好

▲河南一名金髮女子全裸上街，姣好的身材受到陸網討論。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

河南省開封市5日發生離譜事件，一名身材姣好的金髮女子脫光衣服後，在街上全裸行走，吸引許多民眾駐足圍觀，事件吸引了大量討論。當地警方獲報以後，立即派出警力，江女子帶離現場，目前女子裸體上街的原因仍在調查當中。

綜合陸媒報導，開封市有民眾5日發現，有名染著一頭金髮的女子將衣物全部脫光，一絲不掛在街上行走，且步伐充滿自信，讓看見的民眾相當傻眼，也有不少人駐足圍觀。

▲河南一名金髮女子全裸上街，姣好的身材受到陸網討論。（圖／翻攝微博）



當地警方接獲報案以後，立即派出警力前往攔截，並將人帶回派出所調查，目前女子裸體上街的原因仍在釐清當中。此外，雖然拍攝者並無明確指出地點，但從女子走過的路段、告示牌等蛛絲馬跡，可以確認地點位在河南開封。而河南開封的工作人員對此則回應，不便接受電話採訪。

驚人的畫面在網路上曝光，瞬間受到許多討論，不少大陸網友對此回應，「我要是有這麼好的身材，我也這樣走路」、「這氣質這身材，無人能比」、「這身材、這背影，我一個女的都覺得好美」、「這馬賽克打得喪心病狂」、「他自己看完了就把馬賽克打上了。」

此外，也有人認為，女子可能是精神狀況有點問題，不曉得是否需要幫助。