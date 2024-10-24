女子拆包裹後「未洗手」吃零食…腹瀉脫水　醫指1物：有多種病原體

▲李小姐收到包裹後，急忙拆開。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名李小姐23日收到網購的洋芋片，滿心期待地拆開包裹箱子後，直接打開洋芋片，津津有味吃了起來，怎料，當天晚上開始腹痛，甚至脫水，最終家人急忙將她送醫。主治醫師張步鑫指出，這都因李小姐拆完充滿細菌的包裹後，未洗手直接徒手吃東西有關。

據《民生頻道》報導，李小姐表示，自己收到包裹後，發現箱子顏色不對勁，擔心裡面的洋芋片變質了，想及時檢查，以便迅速跟賣家更換，後來發現洋芋片顏色正常，於是徒手抓著吃了一些。

▲李小姐拆完包裹後，未洗手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

張醫生在李小姐送檢的糞便樣本中，檢測出超標的大腸桿菌，但是洋芋片樣本中的大腸桿菌含量，符合標準，因此高度懷疑是李小姐拆完包裹後，沒有洗手，就直接吃零食導致的。

曾有數據顯示，包裹在運輸過程中，因為接觸到各種環境，最多可能存在10多種病原體。

張醫師為了驗證自己的推測，在醫院的檢驗科，取樣了包裹箱子的表面，就在其中發現了，金黃色葡萄球菌，大腸埃希菌，腺病毒合胞病毒等，多種病原體，確定了李小姐的症狀與此有關。

他呼籲，「拆完包裹後，不要接觸食物或皮膚黏膜，要及時洗手消毒！」