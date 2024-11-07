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禾馨新生婦幼出人命！刺穿子宮害失血亡　美女醫賠千萬獲緩刑5年

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市禾馨新生婦幼診所1名劉姓女醫師，去年（2023年）為1位女患者做子宮鏡手術，不慎刺穿子宮與右側髂動脈，導致女患者腹腔內大出血、轉院急救仍不治，劉女認錯並與診所連帶賠償死者家屬共1050萬元和解，台北地院依過失致死罪判劉女7月徒刑、緩刑5年，可上訴。

本案發生於去年9月14日上午8點多，女患者因子宮內膜增生，在禾馨新生婦幼診所由42歲的劉女做子宮鏡手術刮除，劉女疏未注意刮杓須深入子宮腔內才可操作，結果不慎刺穿患者子宮，以及從腹主動脈輸送血液到骨盆與下肢的右側內髂動脈，造成腹腔內大出血。

女患者在手術檯上瞬間心跳與血壓驟降，劉女驚覺患者狀況危急，與診所趕緊將女患者轉送台大醫院急救，當天下午1點多仍不幸往生，患者之夫悲痛提告。

子宮鏡是子宮內視鏡的簡稱，子宮鏡手術是指透過內視鏡直接拍攝子宮腔內部、進行檢查及切除病灶的手術，病患須全身麻醉，手術約20至30分鐘，醫界普遍認為子宮鏡手術，屬於低風險的小手術。

闖禍的劉姓女醫師外型亮眼，常在媒體與網路社群解答醫療疑惑，事發後已到其他醫院任職。她到案認錯被起訴涉犯過失致死罪嫌，與禾馨診所積極和女患者家屬調解，雙方同意由劉女與診所連帶賠償共1050萬元和解，已付700萬元，餘款350萬元從明年（2025年）1月起，按月支付70萬元直到付清。

因劉女認罪且無前科、本案為過失所致，劉女深表悔意、應知警惕而無再犯之虞，法官准許檢方聲請，改採認罪協商程序審理，不必再做證據調查與言詞辯論流程，並依劉女與檢方協商合意的範圍，判她7月徒刑、緩刑5年，若沒履行和解條件，將被撤銷緩刑。本案雖還可上訴，但以判決出現違反認罪協商的法定事項為限。

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