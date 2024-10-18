無照開車釀3死悲劇！15歲少年恐背刑責　專家：賠償和解是關鍵

▲15歲曾姓少年17日晚間涉偷開外公的轎車上路，卻衝進臭豆腐店面造成3死2傷悲劇。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

北市15歲曾姓少年昨（17日）晚涉偷開外公的轎車，高速撞進內湖區東湖市場1家臭豆腐店，造成3死2傷，更被起底他先前在IG自曝無照飆車等三寶行徑，曾姓少已被送往士林地院少年法庭。法界人士表示，依《少年事件處理法》規定，曾少若被認定過失犯罪且情節未達重大程度，可能不必移送刑事程序起訴與審判，但前提是要做好賠償和解事宜。

12歲以上未滿18歲少年涉犯刑案，須先依《少事法》調查程序處理，有別於成年犯逕依《刑法》等法律進入偵審流程，目的是讓未成年人有容錯空間，著重以輔導等緩和手段促使認錯、改過而防止再犯，除非涉犯最輕本刑5年以上徒刑重罪，或犯罪情節重大，品性、性格與經歷等情狀被認為應受刑事處分，否則不輕易對少年犯動用刑罰。

▲涉逞強無照開車而釀死3死2傷悲劇的15歲曾姓少年，18日被移送士林地院少年法庭處理。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

法界人士指出，例如去年（2023年）新北市國三男學生在校內遭同學割頸身亡，涉嫌行凶的15歲「乾哥」與惹起事端的15歲「乾妹」，就因故意犯罪、符合前述應受刑事處分條件，被少年法庭法官依《少事法》第27條移送檢方偵辦起訴，再送回少年法庭審理，兩人日前也依殺人罪各判處9年與8年徒刑，還可上訴高院二審。

本案曾姓少年闖禍後，警方初步調查排除酒駕與毒駕情形，研判他「假會」開車而過失肇事成分較高，所涉過失致死罪法定刑為5年以下徒刑，即使無照駕駛加重其刑至1/2，仍不算重罪，若經法官與「少年調查官」查明他無非行劣跡，評估品格、身心與家庭情形等必要事項，也未達須受刑罰程度，法官可裁定不付審理，改以「保護處分」矯正。

▲15歲曾姓少年涉偷開外公轎車上路釀成3死2傷悲劇，死者家屬18日重回事發地招魂。（圖／記者黃彥傑翻攝）

《少事法》所定「保護處分」種類，包括由法官執行訓誡搭配假日生活輔導、「少年保護官」執行保護管束搭配勞動服務、安置輔導於適當機構照顧等，或送進少年矯正機關接受感化教育，還可一併接受禁戒、治療等附屬處分，並履行向被害人道歉、寫悔過書及賠償責任。

但本案造成3條人命枉死、還有2人燙傷，備受大社會關注，法界人士指出，若僅給曾姓少年「保護處分」，恐難令大眾信服，少年法庭法官可能會以《少事法》第27條的「犯罪情節重大」為由，裁定移送檢方偵辦起訴，從少年保護事件升級成少年刑事案件。

法界人士指出，少年涉犯刑案被移送少年法庭調查階段，只有「責付」給法定代理人或適當機構照顧輔導，以及「收容」於少年觀護所這2種選項，一旦少年法庭法官考量曾姓少年有應受刑罰情形，或客觀狀況不適合責付家長，就會裁定收容。

不過《少事法》規定，檢方對於少年涉犯最重本刑5年以下徒刑之罪，法官對於少年涉犯最重本刑10年以下徒刑之罪，若認為較適合保護處分，可給少年不起訴或免除其刑，判刑3年以下也有機會緩刑。

法界人士指出，曾姓少年後續會受到何種處分，重點之一是能否妥善處理賠償和解事宜，曾父以法定代理人身分，對未成年兒子鑄下的大錯有連帶賠償責任，而曾少外公即使真被外孫偷開車而無刑責，可能也少不了賠償責任。