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社會 社會焦點 保障人權

2車國道競速互撞！駕駛高架「噴飛墜40m」身亡　肇事男遭判8月

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

許姓汽車駕駛於2022年8月24日，行經國道1號北上17.6K處，因車輛翻覆，從車內拋出，掉落約40公尺下的平面道路身亡，檢警查出，許、李2男分別駕駛汽車競速，許急煞被反應不及的李男撞上，導致拋飛車外並墜落高架橋身亡，李男被依過失致死罪起訴，士林地院日前判有期徒刑8個月。

2022年8月24日中午，26歲李男駕駛車輛沿國道1號高架北向內側車道由南往北方向行駛，與許姓駕駛因超車問題，遭同向許男刻意煞車阻擋，進而衍生行車糾紛。李男怒火一觸即發，不管限速100公里，持續超速追趕許的車，並打開車窗準備與對方理論。

▲▼國道1號北上內湖交流道車禍，1男駕駛飛墜平面道路畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲許姓駕駛噴飛墜落平面道路身亡。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

未料，李男未保持2車煞停距離，當許男再度急踩煞車刻意阻擋，李男立刻右急轉方向盤閃避，釀其車高速向右失控，李男再左打方向盤試圖穩住車身仍失控，二車發生碰撞，致許男的車遭撞後失控翻覆、撞擊外側護欄，許當場拋飛車外從高架北向17.8公里處墜落到停放平面路邊車格的遊覽車頂，再摔落內湖區行忠路178巷平面道路上，經送醫搶救，仍因顱內出血及胸腔內出血致出血性休克死亡。

警詢、偵查時，李男坦承與許發生行車糾紛，當他加速追趕，許突急煞，2車僅剩1台車車距，自己踩煞車向右閃避卻失控撞上許的車，強調自己沒有涉有過失，並認是許自己沒繫好安全帶，才會拋出車外墜落高架橋下身亡。

▲▼ 李品興 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲李姓駕駛。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方勘驗光碟及車禍鑑定，認是李男追趕許的車輛，其車速大幅逾越該路段速限時速100公里，當許在前方急煞，釀雙車快速接近，李男駕車往右閃避再往左拉回，明顯為車輛失控狀況，然此失控產生，是因李男加速追車與許無故緊急煞車所衍生，許肇事主因，李為肇事次因。

法院認為，李男因超車問題，遭同向許男刻意煞車阻擋，衍生行車糾紛後，欲加速追趕，並打開車窗準備與許男理論，因而未保持足夠煞停距離，李男駕車往右閃避再往左拉回，失控與許男發生碰撞，導致許男車輛失控翻覆，並撞擊外側護欄，許男遭拋出車外身亡

法院審酌，李男未與許男家屬達成和解，家屬亦未同意李男緩刑，依過失致人於死罪，處有期徒刑8月。

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