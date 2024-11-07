快訊／高雄惡火釀4死1命危…2人燒到碳化　家屬悲赴殯儀館認屍

記者賴文萱、陳宏瑞、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區鼎中路一處民宅今（7日）凌晨0時37分許發生重大火警，大火疑從住宅1樓延燒至2、3樓，在屋內的屋主董男及17歲兒子送醫不治，董男哥哥及董男太太的許姓乾姊則當場被燒成焦屍，碳化嚴重，董男太太王女仍命危搶救中。檢方今下午4點進行相驗確認死因，家屬悲慟認屍，氣氛相當哀戚。

▲高雄惡火4死1命危，其中2人燒到碳化，家屬到場悲慟認屍。（圖／記者吳世龍、陳宏瑞攝）

▲高雄民宅惡火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

無情惡火釀民宅內4死1命危，檢方上午重回現場勘驗，初步研判起火原因疑為停放1樓的電動機車爆炸釀災。檢方今日下午4點也進行遺體相驗，死者家屬董家大姊、王女弟弟及許女女兒等人哀戚到場認屍，現場不發一語，氣氛哀戚。其中，死者許女因被燒到碳化嚴重，其家屬無法正確確認，後續待由檢察官相驗確認身分。

▲高雄惡火「2人燒到碳化」，家屬到場悲慟認屍。（圖／記者吳世龍、陳宏瑞攝）

回顧這起事件，火警發生在今天凌晨12時37分許，據附近鄰居轉述，當時先是聽到類似鞭炮聲音後，突然就爆炸碰一聲很大聲，隨後一看民宅已全是濃煙，嚇壞報警。

警消趕赴現場後，於2樓救出屋主董男(61歲)、以及其妻王女(55歲)，當下2人一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救後恢復生命跡象。但後續送往高醫急救的董男經搶救無效，已宣告死亡，妻仍命危。

此外，在3樓處發現2具焦屍，身分經確認為董男的72歲哥哥、董男太太的許姓乾姊，而董男的17歲兒子從3樓被救出後，經送往榮總搶救後仍宣告不治，惡火共造成4死1命危。

▲高雄民宅大火釀4死，火調人員到場進入火場勘驗。（圖／記者吳世龍攝）