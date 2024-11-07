對環境犯罪零容忍　跨縣市合作攔查非法棄置

▲台南市環保局啟動科技執法攔車專案，6日凌晨由台南市及嘉義縣環、警單位聯手出擊，鎖定白河、關廟區及台61縣等熱區進行擴大攔檢。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為打擊不肖業者載運廢棄物至台南境內棄置不法行為，台南市環保局啟動科技執法攔車專案，6日凌晨由台南市及嘉義縣環、警單位聯手出擊，鎖定白河、關廟區及台61縣等熱區進行擴大攔檢，攔截10台中，有1台未依規定使用砂石專用斗裝載砂石，現場依違反道路交通管理處罰條例遭告發。

環保局分析非法傾倒廢土的情況後發現，少數業者以開發土地或設立光電廠為名，大量承租未開發的魚塭、農地，利用地點偏僻、人煙稀少的特性，於縣市交界處或涵洞兩側的道路非法回填，時段則多選在深夜或凌晨時分。

為遏止不法行為，環保局運用智慧車辨系統建置電子圍籬，對可疑車輛進行遠端監控，並結合縮時攝影技術鎖定高風險熱區，減少巡查負擔。此外，環保局更針對交流道、涵洞、縣市交界等車輛較少的區域進行不定時、突擊式查緝，提升打擊效果。

市長黃偉哲強調，市府結合檢警及中央主管權責單位成立的廢棄物非法棄置小組，持續透過跨域合作方式，共同打擊環保犯罪。此外，南市已與其他6縣市成立南方治理平台，進行跨域聯合攔查與資訊共享，展現市府對非法棄置行為零容忍決心。

環保局長許仁澤表示，電子圍籬系統已正式上線，並透過遠端科技進行監控，快速鎖定可疑車輛並建立資料庫，有助及時查緝環保犯罪，呼籲清運業者隨車攜帶廢棄物來源證明文件，便於查驗。

環保局強調，未來持續進行不定點、不定時查緝工作，全面防堵非法清運及棄置行為。民眾如發現疑似非法清運廢棄物或偷倒行為，請立即撥打環保局公害陳情專線0800-066666或6572916轉2222進行通報。