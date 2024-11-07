陸美食女網紅被傳「舌頭長菜花」　餐廳「砸爛餐具」求客人放心

▲陸美食網紅被傳有菜花，餐廳砸爛餐具。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江哈爾濱美食網紅「藤蔓夫婦」的老婆曼曼近日被瘋傳感染俗稱「菜花」的「尖銳濕疣」，導致他們曾造訪過的餐廳遭到網友大量負評，許多餐廳為了消除顧客的疑慮，只好銷毀所有被使用過的餐具，甚至連桌椅都砸了。

傳言近日在網路上瘋傳，稱從「藤蔓夫婦」拍攝的餐廳介紹影片中可以看到，曼曼的舌頭上面有「菜花」，疑似患有傳染病。

▼網路流言所指的「菜花」位置。（圖／翻攝微博）



傳言瘋傳之後，「藤蔓夫婦」造訪過的多家餐廳很快被網友們的負評灌爆，生意也一落千丈；其中，一家牛肉店的老闆就無奈表示，他們也不知道傳言的真假，但辯駁也沒用，很多顧客就是擔心會被傳染，寧願保險一點，選擇不吃。

為了讓顧客們消除疑慮，不少餐廳只好將用過的碗盤、筷子等餐具銷毀，還拍成影片在網路上公布；最扯的是，有店家甚至連桌子、椅子都砸了，就希望能讓顧客放心地回來消費。

隨著事件越鬧越大，「藤蔓夫婦」也出面回應，他們表示是遭到惡意造謠，所謂舌頭上的「菜花」，根本只是食物殘渣。曼曼也特別前往哈爾濱醫科大學附屬第二醫院的口腔科接受檢查，證實口腔非常健康，沒有外傳的所謂「菜花」。

哈爾濱文旅局的工作人員也回應，尚未收到相關通報，食品安全有各級監測管理，事件可能是網路炒作，公眾無須恐慌。

▼「藤蔓夫婦」前往醫院檢查，。（圖／翻攝微博）

