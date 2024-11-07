台鐵便當缺飲品「相中古坑咖啡」　杜微：明年便當節來設攤

▲「2024台灣咖啡節古坑續曲」活動今在台鐵台北車站舉辦記者會，推廣古坑咖啡。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

「2024台灣咖啡節古坑續曲」周六、日在雲林縣古坑鄉舉行，古坑鄉公所與華山休閒農業區發展協會今特地北上宣傳，台鐵公司董事長杜微也到場參加，提到台鐵便當缺了一角，應找夠水準的搭配飲品，希望將來有台鐵古坑咖啡，並邀鄉公所在明年鐵路便當節來設攤推廣。

2024年台灣咖啡節古坑續曲展前活動，今在台鐵台北車站舉辦。杜微表示，26年前他擔任台鐵汐止站長時，1名員工突然要辭職，跟他說要回老家古坑種咖啡，很驚訝這名員工放棄要當公務員，現在這名員工不但種植咖啡成功，還在古坑開設精品咖啡店。

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杜微說，現在台鐵便當還缺了一角，應該再搭配夠水準的飲品，這次與古坑鄉公所先合作推廣活動，希望將來能推出台鐵古坑咖啡。他也當場邀請古坑鄉公所在明年的台鐵便當節設攤，打響台灣原鄉咖啡的金字招牌。

出席活動的立委劉建國表示，台灣咖啡原鄉是古坑，軌道原鄉在台鐵，兩者是絕配的結合，打趣說高鐵可能要擔心，希望政府相關單位協助推廣咖啡農與產業，帶動更多產值。

古坑鄉長林慧如指出，周六開幕當天，在華山國小邀請百名民眾現場烘豆，並規劃4座不同主題的特色咖啡貨櫃屋展館、啡饗農創市集、特色山林饗宴、「烘豆體驗」及「咖啡豆拼貼畫DIY」，深度探索咖啡探索。