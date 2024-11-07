北竿機場新停車場今完工試營運　擬明年3／1起收費

▲北竿機場新建停車場今日完工，並展開試營運免費停車。（圖／民航局提供）
記者蔡亞樺／台北報導
配合馬祖北竿機場跑道改善與新航站區擴建工程，民航局規劃新建停車場，去年2月開工，總經費1.46億元，提供81格小型車停車位、3格中型巴士停車位，42格機車停車位，民航局今宣布開放試營運免費停車，規劃明年3月1日起收費。
民航局近年持續整建馬祖2處機場，南竿機場於2021年、2023年分別完成第2航廈擴建及既有航廈整建工程，擴充服務量能及優化旅客候機空間，並於今年6月完成增設第五號停機坪及第二滑行道，以利軍機疏運及提升機坪運作安全。
▲北竿機場新建停車場今日完工，並展開試營運，提供免費停車。（圖／民航局提供）
北竿機場部分，民航局指出，2020年完成航廈擴建及廁所整建工程，提供無障礙候機空間，也規劃跑道改善及新航站區擴建工程，考量施工時，車輛進出對周邊道路交通衝擊，需規劃交通維持替代停車空間，2021年規劃新停車場。
民航局進一步指出，北竿機場新建停車場提供小型車停車位81席、中型巴士停車位3席、機車停車位42席，同時活化結合北竿鄉地方多元多功能發展，盼啟用後兼顧社區居民日常生活與地區停車需求。
交通部次長林國顯、立委陳雪生等人今日出席新停車場完工儀式，並宣布展開試營運，民航局表示，試營運期間開放免費停車，目前規劃自明年3月1日起正式營運收費。
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