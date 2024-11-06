鑰匙戳頭37下+狠踹！恐怖保全打死同行　二審仍判無期徒刑

▲保全員陳金順，以鑰匙戳被害人頭部37下又重踹對方頭部，殺害對方。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市擔任保全員的男子陳金順，去年過年期間喝酒後，遇到同為保全員的宋姓男子，陳男開口挖角，但遭宋男拒絕。陳男惱羞成怒後，竟持鑰匙猛戳宋男頭部37下，被害人倒地後，陳男又猛力踹頭多次，最後因心臟病發休克不治。一審國民法官將陳男重判無期徒刑，案經上訴，高等法院6日二審仍將陳男判處無期徒刑。可上訴。

判決指出，本案發生於去年1月24日大年初三上午6點多。當時59歲的陳男飲酒後，在新北市蘆洲區某便利商店前，遇到當時42歲的保全員宋姓男子。2人素未謀面、也非同事，但陳男藉著酒意，開口向宋男挖角，宋男一口回拒。陳男面子掛不住，惱羞成怒，2人起了口角，最後陳男拿出鑰匙，握在手中，朝宋男頭頸部一陣猛刺。

宋男重傷倒地，陳男出腳猛踹宋男頭部3下，揚長而去。過了7分鐘，陳男又返回，再度出腳重踹宋男頭部多下，這才甘心離去。路人趕緊報警，檢警獲報後逮捕陳男，當時陳男呼氣酒精濃度高達每公升1.22毫克。至於被害人緊急送往醫院急救，但最後仍在當天上午不治身亡。檢方依照殺人罪嫌，對陳男提起公訴。

一審由新北地方法院國民法官審理，國民法官認為陳男行兇時雖喝過酒，但辨識行為違法能力仍正常，並未因爛醉而心神喪失；再加上警員獲報趕到，當時就鎖定陳男行兇，故陳男不符合自首減刑條件。一審最後將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴二審高等法院。

高等法院審理後，6日宣判。高院認為一審認定事實、適用法律並無違誤，另外量刑也妥適，所以駁回上訴，維持無期徒刑。陳男還押時，記者詢問他是否願意向被害人道歉、賠償？陳男點點頭，但並未說出任何一句話。