　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南佳里警銀防詐！ 2日內連阻3起詐騙驚險守住672萬

▲台南市警佳里分局與玉山銀行佳里分行及中國信託佳里分行攜手合作，連續兩天成功阻止3件詐騙案件，為民眾保住高達新台幣672萬元的積蓄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警佳里分局與玉山銀行佳里分行及中國信託佳里分行攜手合作，連續兩天成功阻止3件詐騙案件，為民眾保住高達新台幣672萬元的積蓄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警佳里分局與玉山銀行佳里分行及中國信託佳里分行攜手合作，連續兩天成功阻止3件詐騙案件，為民眾保住高達新台幣672萬元的積蓄，有效彰顯警銀合作的重要性，也呼籲民眾提高警覺，避免成為詐騙集團的受害者。

警方說，在第一起案件中，佳里派出所於11月4日接獲玉山銀行佳里分行通報，稱一位楊姓民眾疑似遭到詐騙，表示其女兒家中裝修需匯款新台幣60萬元，楊女雖不願配合出示女兒聯絡電話及相關裝修估價款項資料供警方查看，但員警研判此為假借親友借貸詐騙的手法，隨即向楊女解說相關詐欺手法及案例，楊女最終打消匯款念頭，成功攔阻新台幣60萬元。

▲台南市警佳里分局與玉山銀行佳里分行及中國信託佳里分行攜手合作，連續兩天成功阻止3件詐騙案件，為民眾保住高達新台幣672萬元的積蓄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

次日，警銀聯手再次成功阻止另2件共612萬4400元的詐騙案件。佳里派出所分別接獲玉山銀行佳里分行及中國信託佳里分行通報有民眾疑似遭詐騙，玉山銀行佳里分行稱一位姜姓民眾欲綁定「臺幣自動化服務轉入帳號約定」（約定帳戶為幣商帳戶），以作為投資虛擬貨幣轉帳用途，欲投資新台幣200萬元，警方隨即告知姜女，此為典型的投資型詐騙手法，並舉例說明投資虛擬貨幣詐騙集團慣用手法後，姜女這才驚覺遭到詐騙，及時中止匯款。

▲台南市警佳里分局與玉山銀行佳里分行及中國信託佳里分行攜手合作，連續兩天成功阻止3件詐騙案件，為民眾保住高達新台幣672萬元的積蓄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另中國信託佳里分行稱一名劉姓民眾在網路加入社團欲投資海外房地產，需轉帳澳幣19萬6400元(折合台幣約412萬4400元)至指定國外帳戶，警方請劉女提供相關社團資料，劉女表示不願提供，經警方查詢網路相關案例，並告知該創辦人有詐欺之相關報導，勿輕易相信及匯款，劉女最終才打消匯款念頭，成功攔阻412萬4400元。

佳里分局表示，與銀行密切合作及警民合作的信任關係，成為防範詐騙的堅強後盾。佳里警方將持續加強宣導，提醒民眾提高警覺，以免落入詐騙陷阱，佳里警銀聯手的成功案例再次證明，防詐意識和快速反應是保護財產的關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／高雄惡火4死1命危！鐵窗堵生路　選秀藝人性侵少女
辱吳宗憲「吃X」！館長賠80萬確定外　登判決書道歉遭發回
飯局妹當董座小三！生2孩讀名校　豪撒千萬才知「都不是他的」
猥褻犯來台後消失！　教育部下通令：各縣市清查美語補習班
快訊／習近平致電川普！　內容曝光
快訊／再奪1命！已釀4死　妻仍命危
川普當選！神祕客「大賺15.6億」　創平台史上新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲為蚵農請命　希望中央加速通過復養補助

記錯機車停放位置！40歲男「以為遭竊」急報案　暖警協助找回車

台南佳里警銀防詐！ 2日內連阻3起詐騙驚險守住672萬

強化校園及消防救災效能　南消四大隊與中信科技大學聯合組訓演練

「南州迎王」11／13~18舉行　東港警參拜+勘察遶境路線交通

快訊／台南仁德區中山路民宅火警　3樓濃煙竄出

台中女大生騎車「2分鐘慘吞6罰單」　爸氣到砸毀機車！警方發聲了

2024黑琵親子輕旅行活動開始報名　黑琵數來寶、尋找野放黑琵

勞動部補助企業育才展成果　雲嘉南近4800家中小企業受惠

康芮重創仁愛鄉高山農作　受災農民即起至11／18可申請現金補助

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

黃偉哲為蚵農請命　希望中央加速通過復養補助

記錯機車停放位置！40歲男「以為遭竊」急報案　暖警協助找回車

台南佳里警銀防詐！ 2日內連阻3起詐騙驚險守住672萬

強化校園及消防救災效能　南消四大隊與中信科技大學聯合組訓演練

「南州迎王」11／13~18舉行　東港警參拜+勘察遶境路線交通

快訊／台南仁德區中山路民宅火警　3樓濃煙竄出

台中女大生騎車「2分鐘慘吞6罰單」　爸氣到砸毀機車！警方發聲了

2024黑琵親子輕旅行活動開始報名　黑琵數來寶、尋找野放黑琵

勞動部補助企業育才展成果　雲嘉南近4800家中小企業受惠

康芮重創仁愛鄉高山農作　受災農民即起至11／18可申請現金補助

高雄4死焦屍身分確認！台北乾姊探視意外喪命　女屋主嚴重傷勢曝

最美港姐驚傳街頭賣唱？奪冠入行工作少…忍上海11度低溫唱到發抖

仲介大老2.2億賣大安區豪宅　高虹安鄰居無貸款拿下

爆餡奶酥甜甜圈有夠厚實！還有酸甜蘋果粒版本　高雄甜點控大推

美科技業大咖賀川普當選！　貝佐斯、祖克柏、庫克紛發文

周杰倫變粥餅倫？超市「1食物」獲海外華人大讚：美國最好吃產品

李貞秀將成首位陸配立委？　陸委會：擔任公職不能有雙重國籍

川普重回白宮！梅蘭妮雅首發文　承諾「捍衛共和國的核心」

川普回鍋當總統4官司解套　任內無坐牢疑慮

黃偉哲為蚵農請命　希望中央加速通過復養補助

地方熱門新聞

台中女大生騎車「2分鐘慘吞6罰單」　爸氣到砸毀機車！警方發聲了

淡水邁向20萬人里程小鎮長為大城

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

桃園南洋美食節創異市集11/9-10登場

1年清出15.12噸淤泥　虎尾購大型清溝車

快訊／台南仁德區中山路民宅火警濃煙竄出

2童舉手過斑馬線！駕駛不停加速過彎

「南州迎王」11/13~18舉行　東港警勘察遶境交通

記錯機車停放位置！40歲男「以為遭竊」急報案

南消四大隊與中信科技大學聯合組訓演練

台南佳里警 2日內連阻3起詐騙驚險守住672萬

新北1家3口找露營地迷航　內埔暖警伸援手

2024黑琵親子輕旅行活動開始報名

全國首創「救命之星」榮譽胸章　金門縣消防局表彰救護人員

更多熱門

相關新聞

Gogolook攜公股銀行阻詐！偵測到5000通冒名電話

Gogolook攜公股銀行阻詐！偵測到5000通冒名電話

詐騙型態隨著AI技術發展而愈來愈多元，以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）子公司艾思艾（ScamAdviser）團隊向金管會申請「聯合打詐計畫」，攜手臺灣企銀、合庫銀行及Footprint AI（信誠金融科技）組成跨產業團隊，共同推行詐騙聯合阻斷計畫，在防範冒名詐騙及異常帳戶偵測上展現亮眼成果。

台南花園夜市驚傳男子爭吵揮刀南警逮捕犯嫌

台南花園夜市驚傳男子爭吵揮刀南警逮捕犯嫌

警官夫妻拉兒Cosplay「阿北上銬」　南警高司怒查處

警官夫妻拉兒Cosplay「阿北上銬」　南警高司怒查處

慣竊無所不偷屢屢犯案南警報請預防性羈押獲准

慣竊無所不偷屢屢犯案南警報請預防性羈押獲准

康芮颱風登陸南警預防性撤離119戶203人

康芮颱風登陸南警預防性撤離119戶203人

關鍵字：

南警佳里防詐

讀者迴響

熱門新聞

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

即／地牛翻身！花東01:19發生有感地震

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

男女公園脫褲「忘情口愛」　活春宮畫面瘋傳！

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

「性侵少女」男藝人現況曝光　西門町住處激情10分鐘

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面