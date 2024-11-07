台南佳里警銀防詐！ 2日內連阻3起詐騙驚險守住672萬

▲台南市警佳里分局與玉山銀行佳里分行及中國信託佳里分行攜手合作，連續兩天成功阻止3件詐騙案件，為民眾保住高達新台幣672萬元的積蓄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警佳里分局與玉山銀行佳里分行及中國信託佳里分行攜手合作，連續兩天成功阻止3件詐騙案件，為民眾保住高達新台幣672萬元的積蓄，有效彰顯警銀合作的重要性，也呼籲民眾提高警覺，避免成為詐騙集團的受害者。

警方說，在第一起案件中，佳里派出所於11月4日接獲玉山銀行佳里分行通報，稱一位楊姓民眾疑似遭到詐騙，表示其女兒家中裝修需匯款新台幣60萬元，楊女雖不願配合出示女兒聯絡電話及相關裝修估價款項資料供警方查看，但員警研判此為假借親友借貸詐騙的手法，隨即向楊女解說相關詐欺手法及案例，楊女最終打消匯款念頭，成功攔阻新台幣60萬元。

次日，警銀聯手再次成功阻止另2件共612萬4400元的詐騙案件。佳里派出所分別接獲玉山銀行佳里分行及中國信託佳里分行通報有民眾疑似遭詐騙，玉山銀行佳里分行稱一位姜姓民眾欲綁定「臺幣自動化服務轉入帳號約定」（約定帳戶為幣商帳戶），以作為投資虛擬貨幣轉帳用途，欲投資新台幣200萬元，警方隨即告知姜女，此為典型的投資型詐騙手法，並舉例說明投資虛擬貨幣詐騙集團慣用手法後，姜女這才驚覺遭到詐騙，及時中止匯款。

另中國信託佳里分行稱一名劉姓民眾在網路加入社團欲投資海外房地產，需轉帳澳幣19萬6400元(折合台幣約412萬4400元)至指定國外帳戶，警方請劉女提供相關社團資料，劉女表示不願提供，經警方查詢網路相關案例，並告知該創辦人有詐欺之相關報導，勿輕易相信及匯款，劉女最終才打消匯款念頭，成功攔阻412萬4400元。

佳里分局表示，與銀行密切合作及警民合作的信任關係，成為防範詐騙的堅強後盾。佳里警方將持續加強宣導，提醒民眾提高警覺，以免落入詐騙陷阱，佳里警銀聯手的成功案例再次證明，防詐意識和快速反應是保護財產的關鍵。