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慣竊無所不偷屢屢犯案　南警報請預防性羈押獲准

▲67歲李姓男子在安平區，缺什麼就偷什麼，肆意竊取周遭物品，危害治安民心，台南市警四分局緝獲報請檢察官聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲67歲李姓男子在安平區，缺什麼就偷什麼，肆意竊取周遭物品，危害治安民心，台南市警四分局緝獲報請檢察官聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區近期發生多起竊案，經查發現67歲李姓男子在安平區，缺什麼就偷什麼，肆意竊取周遭物品，危害治安民心，台南市警四分局育平派出所員警，10月30日再次發現李男行竊，立即將其逮捕，隨即移送台南地檢署，並報請檢察官預防性羈押獲准。

▲67歲李姓男子在安平區，缺什麼就偷什麼，肆意竊取周遭物品，危害治安民心，台南市警四分局緝獲報請檢察官聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方調查，李姓男子在短短一週內已在安平區犯下至少13起竊盜案件，偷竊物品包括腳踏車、機車零件以及各類日常用品，甚至連路旁的盆栽和停車立牌也難逃其手。警方接獲民眾報案後，迅速擴大調閱監視畫面，最終鎖定李男的行蹤，並於10月30日當場逮獲其正在竊取路旁機車的物品，除依竊盜罪現行犯將李男移送台南地檢署偵辦外，並建請檢察官向法院聲請「預防性羈押」，台南地院於31日裁定羈押獲准。

據了解，李姓男子因居無定所，平日遊蕩於安平區，隨意攫取他人財物，並將竊取之物品變賣或自用維生。此次報請預防性羈押，係因李男多次犯罪後仍不思悔改，有反覆實施同一犯罪之虞，羈押後可有效遏止竊盜行為，維護社區安全。

▲67歲李姓男子在安平區，缺什麼就偷什麼，肆意竊取周遭物品，危害治安民心，台南市警四分局緝獲報請檢察官聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四分局分局長曹儒林表示，竊盜罪屬非告訴乃論罪，民眾勿因一時貪念而觸法，並呼籲民眾及商家應妥善收納自身財務，提高竊嫌犯罪困難；如遇有可疑人士在住家或商店徘徊，應提高警覺；若發現財物失竊，請立刻撥打110或聯絡轄區派出所，警方將迅速處理。同時，本分局也將加強轄區易遭竊區域之巡邏，以維護良好社會治安。

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