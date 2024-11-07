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北東濕涼到周末　下周可能有颱風「不排除較靠近台灣」

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受東北季風與颱風外圍水氣影響，北部、宜花整天濕涼持續到周末。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今天是24節氣立冬，天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今天受到涼空氣南下影響，北部及東部白天高溫下降至21度至24度，入夜最低19度，整天濕涼持續到周末，未來1周持續有熱帶擾動或颱風發生機會，不排除路徑比較靠近台灣。

廖于霆今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天台灣受到北方涼空氣南下影響，氣溫顯著下降，北部及東部地區的白天高溫將下降至21度至24度之間，入夜最低可達19度左右。

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他說，中南部白天氣溫約在25度至27度，但雲量較少，輻射冷卻效應影響，晚上氣溫也會降至18度至20度。高山地區的氣溫將會更低。計畫前往高山健行的民眾，建議提前做好保暖準備，確保攜帶足夠的防寒衣物。

天氣方面，廖于霆指出，受東北季風與颱風外圍水氣影響，北部以及宜花地區全天都是陰陣雨天氣，整體感受濕濕涼涼的，其中宜蘭山區雨勢較大。中南部陽光露臉，天氣穩定不太會下雨，持續到明天。

他表示，周六後隨銀杏颱風進入南海並逐漸遠離台灣，台灣附近水氣減少，剩下宜蘭與北海岸有短暫陣雨，其他各地晴時多雲或多雲時晴的天氣。氣溫緩步回升，北部回升到27至28度，中南部與東南部29至31度。

中颱「銀杏」颱風向西緩慢移動，廖于霆分析，明、後天進入南海，下周在南海一帶活動，並漸弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒直接影響。但颱風造成台灣沿海風浪大，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、綠島、蘭嶼易有長浪發生。

廖于霆提到，未來1周西北太平洋持續有熱帶擾動或颱風發生機會，也不排除路徑有比較靠近台灣的機會，但下周北方系統相對之前較活躍，颱風或熱帶擾動路徑變數很大，持續觀察。

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