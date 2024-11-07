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72歲翁新婚猝死！前2任尪也死了　知情人士曝：恐跟「嗨勁」有關

▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

▲72歲老伯結婚不久突然猝死，讓子女相當悲痛。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

大陸浙江省麗水市的72歲陳姓老伯與50多歲劉姓女子結婚後不久突然猝死，讓子女相當悲痛。知情人士爆料，如果沒有猜錯的話，可能跟「嗨」勁有關。

根據大陸《網易》報導，陳男兒子表示，父親雖72歲，但身體硬朗，年初才做過全身體檢，體檢結果證明，父親的健康狀況還不錯，豈料才剛再婚一個多用竟然就突然猝死；母親5年前病逝，父親一直想找個伴，但被他和妹妹阻止，之後父親威脅，如果不同意他與劉女的婚事，就要去跳河自殺。

陳男女兒透露，辦完後事後，劉姓繼母突然拿出父親簽署的遺產轉讓書，裡面內容載明，遺產全部由劉女繼承，他們兄妹倆一毛都沒有，這讓他們覺得很詭異，因此去調查後發現，劉女第2、第3任丈夫年齡均在70歲左右，且都是在結婚不久後就猝死。

陳男女兒說，令人起疑的是，這2人也都在生前把遺產轉讓給劉女。另一名知情人士則爆料，「劉女第一任丈夫對我講，劉女功夫不錯，2人之所以離婚，就是因為無法滿足劉女，如果沒有猜錯的話，後面的丈夫會猝死，可能跟『嗨』勁有關。」

據了解，陳男的兒子、女兒向律師諮詢後得知，劉女的行為已經涉嫌詐騙，目前考慮報警處理。

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