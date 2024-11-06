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貨車撞勞斯萊斯「司機被判全責」！陸正妹車主霸氣喊：免賠

▲▼正妹車主開著勞斯萊斯，在路上被貨車撞了。（圖／翻攝抖音）

▲正妹車主開著勞斯萊斯，在路上被貨車撞了。（圖／翻攝抖音）

記者柯振中／綜合報導

廣東省廣州市4日發生一起車禍，一名貨車駕駛行經路口時，與一輛粉紅色勞斯萊斯發生碰撞，導致勞斯萊斯的車頭受損、保險桿掉落，貨車駕駛也被判全責。不過，正妹車主得知貨車駕駛只有買100萬元（人民幣，下同，約新台幣450萬元）的保險以後，立即霸氣回應，超出保險金額的部分，將由她自行承擔，貨車駕駛「人沒事就好」。

綜合陸媒報導，朱姓女車主4日駕駛勞斯萊斯車輛出門，沒想到行經路口時，被一輛貨車撞上，導致車頭受損、保險桿脫落。事故發生以後，交通警察到場鑑定，判定貨車駕駛權責，不過貨車駕駛只有保100萬元（約新台幣450萬元）的保險，聽到全責以後，嚇得渾身發抖。

▲▼正妹車主開著勞斯萊斯，在路上被貨車撞了。（圖／翻攝抖音）

▲▼正妹車主開著勞斯萊斯，在路上被貨車撞了。（圖／翻攝抖音）

▲▼正妹車主開著勞斯萊斯，在路上被貨車撞了。（圖／翻攝抖音）

對此，朱女雖然相當心疼愛車，但得知貨車駕駛的保險金額後，也立即大方回應，若是檢查後維修金額超過100萬元，將由她自行承擔，不會讓貨車司機多花錢，「他是靠這個謀生的，養家餬口不容易。只要人沒事就好。」

值得一提的是，事故發生當下，朱女立即致電丈夫，丈夫要求先拍照存證，她疑似是會錯意，便在車前擺起姿勢、配合照相。逗趣的行為加上大方原諒的行徑，不少大陸網友對此誇讚，「人美心也美」、「善良的姐姐」、「小姐姐人美心美活該發財」、「包容善良必有好報」、「好善良的女孩，難怪那麼漂亮、那麼能幹。」

 
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