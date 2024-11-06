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川普重返白宮　台美21世紀倡議、租稅協定談判添變數

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普篤定當選第47任美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者賴于榛、張璦台北6日電

美國總統大選結果出爐，台美經貿談判兩大焦點走向備受關注。台美21世紀貿易倡議首批協定部分，雙方程序幾近完備，有望年底生效，雖然經貿辦樂觀評估，後續談判應不受拜登政府卸任影響，但由於川普一向反全球化，主張貿易保護主義，恐添未來4年台美雙邊經貿往來變數。

美國總統大選落幕，川普（Donald Trump）勝選，但他競選期間多次高喊要對進口貨品尤其是中國加徵關稅，也直指台灣搶走美國晶片生意，要台灣付保護費等發言，讓外界擔憂川普重返白宮後將開啟更殘酷的關稅大戰。

對於川普執政後的經貿挑戰，經貿辦表示，台美長期以來已建立不同的諮商、對話的管道，包括台美貿易倡議的談判、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「科技貿易曁投資合作」（TTIC）等，台灣方面希望這些努力都可以延續，讓雙方繼續進行建設性的溝通及深化經貿關係。

台美21世紀貿易倡議談判被視為台美簽署自由貿易協定（FTA）的重要踏腳石，雙方希望利用堆積木（building blocks）方式，針對有共識的議題先談先簽，逐步邁向完整FTA。

台美21世紀貿易倡議首批協定於去年6月在華府簽署，是雙方取得的第一個進展，議題涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項，台灣方面已走完相關程序，待美方通知後，協定即可生效；美國白宮則在8月初發布備忘錄，由總統拜登授權美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）依據「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法」與美國國會進行首批協定生效的後續工作。

經貿辦對中央社記者表示，台灣持續與美方保持聯繫，樂觀期盼首批協定能在年底前生效。

台美21世紀貿易倡議第二階段談判則聚焦農業、勞動與環境，經兩次實體談判後，雙方幕僚持續透過小型視訊討論，推進進度。經貿辦說，第二階段談判涉及農業、環境、勞工，達成不少共識，但仍有部分待決，其中勞工議題的談判立場還有差距，目前無法對外透露細節。

經貿辦進一步指出，農業部分，雙方正將同意的內容化為文字，但也仍有很多要討論之處，畢竟文本內容牽涉中英文用字不同，需要仔細推敲、反覆確認用字，加上雙方都重視協議的效力及重要性，因此討論作業還在進行中，無法確定是否有第3次實體談判，或是第二階段協定就能在今年有新進展。

美國總統選舉落幕，明年1月將重返白宮執政的川普不確定性高，是否影響台美21世紀貿易倡議談判，經貿辦認為，兩黨候選人在競選期間都未提及這項談判，但都表態重視台美關係，加上台美經貿關係一直都受到美國跨黨派支持，台灣相信談判進度能持續推進。

此外，為讓台灣企業在美國可獲得與其他美國協定夥伴國企業相同的賦稅待遇，同時吸引美國企業更廣泛在台投資，過去很長一段時間中，台美雙方積極商討如何避免雙重課稅議題，美國國會更提出了「美台加速雙重課稅減免法案」以及「美台租稅協定授權法案」，2項攸關台美避免雙重課稅的法案，都被包裹在「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」中，目前眾院已通過法案，仍在等待參院放行。

延續美國國會的做法，拜登政府於10月29日進一步宣布將與台灣展開全面性租稅協定談判，以解決雙重課稅問題，甚至直指首輪談判預計於數週內開始，而且承諾行政部門將會與國會密切合作。

不過，隨著拜登政府明年1月卸任，解決雙重課稅的談判未來是否能順利舉行，充滿變數。

不過，財政部官員樂觀分析，美國兩黨對包裹法案中的其他法案有不同意見，但美方行政部門及國會跨黨派議員，依然非常支持台美洽簽避免雙重課稅協定，在美國總統大選結束後，距離美國國會議員任期結束尚有約2個月時間，台美避免雙重課稅相關法案仍有機會闖關。

官員強調，美國財政部對於啟動避免雙重課稅的首輪諮商相當積極，台灣將透過跨部會持續協力推動，力拚消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙。（編輯：林淑媛、楊凱翔）

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