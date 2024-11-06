川普確定勝選！17歲正妹孫女po合照祝賀：他是最為人民付出的領袖

▲川普當選後，他的孫女凱伊在X發文祝賀。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國史上競爭最激烈的總統選舉終於結束，多家媒體初步結果顯示，共和黨候選人川普在搶下關鍵搖擺州後，選舉人票已突破270張，突破當選總統門檻。當晚，川普宣布當選後，他最近在網上爆紅的正妹孫女凱伊（Kai Trump）也第一時間在社群平台X發文祝賀。

據福斯新聞報導，在川普確定當選總統後，凱伊就迅速在X秀出自己與祖父的合照，祝賀川普勝選，稱讚他是「最為美國人民付出的領袖」，並表示「沒有任何人比爺爺更努力、更關心美國人民」。她的貼文中充滿感情，文末還寫道，「恭喜你爺爺，我愛你！」

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! pic.twitter.com/ojPVIroNBw — Kai Trump (@KaiTrumpGolfs) November 6, 2024

相關貼文在網上曝光後，瞬間吸引了不少川普支持者的注意，並在網上被廣泛轉發與討論。凱伊是川普長子小唐納德（Donald Trump Jr.）與前妻凡妮莎（Vanessa）的長女。她只有17歲，卻已展現出不凡的舞台魅力與成熟的談吐。

此前，川普在共和黨全國代表大會邀請凱伊登台演講助選，而凱伊甜美的外形，加上言談自信、健談，瞬間成為焦點，吸引大批網友關注。她的IG粉絲數暴增，其高爾夫球選手的背景也被起底，讓她迅速成為美國社群媒體上的熱門話題。

隨著凱伊迅速累積年輕粉絲群，她如今也成為了繼姑姑伊凡卡（Ivanka Trump）之後，川普家族中另一個備受矚目的新星。