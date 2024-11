川普確定勝選！17歲正妹孫女po合照祝賀：他是最為人民付出的領袖

▲川普當選後,他的孫女凱伊在X發文祝賀。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國史上競爭最激烈的總統選舉終於結束,多家媒體初步結果顯示,共和黨候選人川普在搶下關鍵搖擺州後,選舉人票已突破270張,突破當選總統門檻。當晚,川普宣布當選後,他最近在網上爆紅的正妹孫女凱伊(Kai Trump)也第一時間在社群平台X發文祝賀。

據福斯新聞報導,在川普確定當選總統後,凱伊就迅速在X秀出自己與祖父的合照,祝賀川普勝選,稱讚他是「最為美國人民付出的領袖」,並表示「沒有任何人比爺爺更努力、更關心美國人民」。她的貼文中充滿感情,文末還寫道,「恭喜你爺爺,我愛你!」

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! pic.twitter.com/ojPVIroNBw