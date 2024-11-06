她帶2百萬金塊「街頭趴走6小時」原因曝　家屬瞄見訊息急報警

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局偵查隊接獲報案，指1名女子被投資飆股網站吸引加入群組，日前到大同區的銀樓，將要投資的錢兌換成黃金後進行面交，警方偷偷跟監，發現女子先去買近2百萬的黃金，又不斷更換面交地點，6小時後選在重慶北路3段巷弄裡面交，警方表明身分後當場逮捕出面取款的車手。

警方調查，70歲的何姓婦人，在家中看見投資飆股網站，於是加入投資群組，且群內業務員時常噓寒問暖、時不時提供相關飆股資訊，何女亦有成功出金之紀錄，故對該投資群組深信不疑，又在業務員引導誘使下，向何女誆稱再投入大量資金購買某股票標的，未來必大幅獲利。

▲婦人誤信投資飆股群組，抱著2百萬黃金以及52萬現金要投資，警方埋伏當場逮面交車手。(圖／記者邱中岳翻攝）

所以何姓婦人不疑有他，立刻在10月中旬，跑到北市大同區的銀樓購買近2百萬元黃金，且另外還帶著52萬元的現金，準備前往面交給28歲的李姓車手，卻不知自己的行為早已被兒女知道，且還看了手機得知面交時間，偷偷聯繫警方一路尾隨何姓女子。

警方發現，何姓女子先到銀樓購買黃金，又前往銀行門口等待，接著再轉往咖啡廳、捷運站等地方，經過6小時的轉移之後，最後選在北市大同區重慶北路3段25巷進行面交，警方當場上門逮人，並且查扣手機、現金52萬元以及黃金19兩（約199萬9700元)。

▲婦人帶著2百萬黃金以及52萬元現金在大同區街頭奔走6小時，警方一路尾隨逮捕車手。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後將李姓車手帶回警局偵辦，訊後依照詐欺罪嫌移送法辦，事後也由家人以及警員向何女進行勸說這是詐騙行為，希望何女不要再上當受騙，也強調大同分局為斷絕詐欺集團招募能量、減少詐欺面交金額及次數，將持續貫徹警政署及北市警察局的「打詐政策」。