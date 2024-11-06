台灣之光！15mins沖6杯好喝咖啡　張維欣奪2024世界虹吸賽冠軍

▲▼「台灣之光」張維欣在15分鐘內沖出6杯好喝咖啡，勇奪2024世界虹吸賽冠軍。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣咖啡師張維欣在2018世界盃虹吸咖啡大賽（World Siphonist Championship, WSC）榮獲亞軍，今年再度突破自我，勇奪世界冠軍，這場由日本精品咖啡協會（SCAJ）主辦的年度賽事，匯聚了全球最具實力的高手，堪稱虹吸咖啡界的最高榮譽，張以細膩技藝與創新手法，15分鐘內沖出6杯咖啡，成功征服6名評審的味蕾，成為全球咖啡界注目的焦點。

為了此次比賽，張維欣特地在今年5月遠赴巴拿馬咖啡產區，花了2週時間，探訪超過20個農場，終於發現品質出眾的飛豹莊園。這座農場以其自然生態保護聞名，保留了多樣性的植物和動物，「當我踏入這片莊園時，心想就是你了。」

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虹吸咖啡的沖煮過程充滿變數且極具挑戰，選手需要精確掌控水溫、水流狀態、突沸現象等因素，才能沖出風味絕佳的咖啡。

根據比賽規則，選手必須在15分鐘內沖出3杯綜合咖啡、3杯創意咖啡，綜合咖啡方面，張維欣選擇飛豹莊園的藝伎品種，採用70%水洗處理法和30%日曬處理法，經過無數次測試，最終選擇淺焙來呈現這款咖啡的花香與優雅果香。

創意咖啡方面，他選用桂花自製桂花糖漿，搭配100%水洗處理法的基底咖啡，此外，還取材當地常見的鷹嘴豆，將鷹嘴豆水與咖啡果皮一起低溫發酵，創造出鳳梨發酵香氣的咖啡果皮茶發酵液，增添豐富風味和口感。

張維欣任職的店家歐客佬表示，為慶祝榮獲2024世界盃虹吸咖啡大賽世界冠軍，即日起至11月17日，咖啡豆、精品掛耳咖啡「買1送1」，一次享受最超值的咖啡體驗。