美國「最神秘族群」罕見動員挺川！　賓州投票所驚見馬車

▲神秘的「艾美許人」罕見大量動員，在賓州投票挺川普。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選仍在開票中，共和黨候選人川普勢如破竹，在他剛剛搶下的最關鍵搖擺州賓州（Pennsylvania），就連最神秘的基督教派、拒絕現代科技的隱居族群「艾美許人」（Amish），也罕見大量動員投票。

《紐約郵報》引述知情人士說法報導，艾美許人「以前所未有的數量」登記投票，儘管確切人數尚不清楚，當地投票所附近確實出現大量馬車。

Amish turn out for Pennsylvania vote in ‘unprecedented numbers’: source https://t.co/4auRGNnB6h pic.twitter.com/bc9ihzHXu5 — New York Post (@nypost) November 6, 2024

今年1月4日，賓州農業部突襲當地一座農場，原因是那裡生產的乳製品導致孩童生病。不過，此舉被艾美許人視為政府過度干預的行動，他們因此計畫投給川普，因為共和黨傾向減少政府干預。消息人士說，「這是他們認為『我們必須參與（大選）』的動力。」

艾美許人是一個基督教分支，拒絕使用現代科技與設施，包括電力與汽車，過著崇尚自然與儉樸的農業生活，在美國主要居住在中西部的俄亥俄州、賓州、印第安那州。