美國「最神秘族群」罕見動員挺川！　賓州投票所驚見馬車

▲神秘的「艾美許人」罕見大量動員,在賓州投票挺川普。(圖/達志影像/美聯社,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國總統大選仍在開票中,共和黨候選人川普勢如破竹,在他剛剛搶下的最關鍵搖擺州賓州(Pennsylvania),就連最神秘的基督教派、拒絕現代科技的隱居族群「艾美許人」(Amish),也罕見大量動員投票。

《紐約郵報》引述知情人士說法報導,艾美許人「以前所未有的數量」登記投票,儘管確切人數尚不清楚,當地投票所附近確實出現大量馬車。

Amish turn out for Pennsylvania vote in ‘unprecedented numbers’: source https://t.co/4auRGNnB6h pic.twitter.com/bc9ihzHXu5