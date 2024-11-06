賀錦麗敗選頹勢已定！　美媒揭2016、2024「兩大巧合」

▲民主黨候選人、現任美國副總統賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2024美國總統大選進入高潮階段，各州持續進行開票作業，其中共和黨候選人川普在各州屢傳捷報、勢如破竹，以247張選舉人票穩穩領先民主黨候選人賀錦麗。對此，美媒發現民主黨在今年大選時的表現，其實和2016年希拉蕊敗選時有巧妙的雷同之處。

根據《美聯社》，隨著今年總統大選開票工作已進入最終階段，川普持續領先對手賀錦麗，而其實這番景象恰好與8年前的2016年總統大選時雷同，當時同樣由代表共和黨參選的川普對上民主黨的希拉蕊，而2016年希拉蕊也曾在華府霍華德大學舉行選舉之夜。

▲▼美國總統大選，賀錦麗宣布不會發表演說之後，支持者紛紛離開位於華府的霍華德大學。（圖／達志影像／美聯社）

不過，希拉蕊當年也沒有現身選舉之夜的活動上，儘管她同樣與賀錦麗對自己的選情充滿信心、認為自己會擊敗對手川普。當時，希拉蕊也和賀錦麗一樣，派出高級助手通知士氣低落的支持群眾，而希拉蕊當年也未出面發言，僅表示團隊還必須繼續進行計票工作。

賀錦麗競選團隊聯合主席瑞奇蒙（Cedric Richmond）向群眾表示，「我們還有選票要計算！我們將會徹夜奮戰，確保每張選票都會被計算在內，所以你們今晚不會收到來自副總統（賀錦麗）的的回應。」

回顧2016年美國總統大選，當時在民主黨希拉蕊陣營擔任競選主席的波德斯塔（John Podesta）也曾表示，「我們還在清點選票！每一票都應該算數，有幾個州仍勢均力敵、難分勝負，所以我們今晚沒有什麼可說的。」

▲支持者在霍華德大學們看到賀錦麗開票結果後難掩失落，最後留下美國國旗和垃圾後離開現場。（圖／路透）

《美聯社》也提到，其實當年希拉蕊敗選時，和今年賀錦麗在開票結果上持續落後給川普，在選舉之夜的發展軌跡上，都是相似的。

當年，希拉蕊在賈維茨會議中心舉行競選活動時，氣氛相當熱烈，現場群眾跳舞、微笑，可望締造歷史，競選團隊甚至計畫在希拉蕊宣布勝選時向空中灑反光紙屑，模仿玻璃天花板破碎的樣子；然而，今年賀錦麗的情況也是如此，類似於在民主黨母校校園裡的舞會。

隨著選舉結果明朗化，看開的民眾已經離開了、派對戛然而止，至於留在現場的人則看起來相當落寞。