川普勝率暴漲！　美大選賭盤「最新數據出爐」

▲美國大選開票中,川普賭盤勝選機率狂飆。(圖/達志影像/美聯社)

記者邱晟軒/綜合報導

2024美國總統大選開票正如火如荼進行中,加密貨幣預測市場也隨之出現驚人變化!根據虛擬貨幣線上2大預測事件平台「Polymarket」和「Kalshi」的最新押注結果顯示,共和黨候選人川普的勝選機率一度瞬間飆漲,最高來到71%。

根據預測市場平台 Kalshi 最新數據顯示,川普勝選機率稍早一舉衝上66%,創下該平台歷史新高。另一家受到投資人關注的預測平台 Polymarket,數據更顯示川普勝率飆升至72.3%,遙遙領先於賀錦麗的29.0%,同樣也創下該平台新高。

【最新預測市場數據】



- Polymarket:

川普勝率:72.3%

賀錦麗:29.0%

- Kalshi:

川普勝率:66%

賀錦麗:34%



Donald Trump's odds have hit a new all time high on Kalshi



????Trump: 66%

????Harris: 34% pic.twitter.com/A4e2bCkAkd