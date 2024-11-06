川普勝率暴漲！　美大選賭盤「最新數據出爐」

▲美國大選開票中，川普賭盤勝選機率狂飆。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

2024美國總統大選開票正如火如荼進行中，加密貨幣預測市場也隨之出現驚人變化！根據虛擬貨幣線上2大預測事件平台「Polymarket」和「Kalshi」的最新押注結果顯示，共和黨候選人川普的勝選機率一度瞬間飆漲，最高來到71%。

根據預測市場平台 Kalshi 最新數據顯示，川普勝選機率稍早一舉衝上66%，創下該平台歷史新高。另一家受到投資人關注的預測平台 Polymarket，數據更顯示川普勝率飆升至72.3%，遙遙領先於賀錦麗的29.0%，同樣也創下該平台新高。

【最新預測市場數據】



- Polymarket：

川普勝率：72.3%

賀錦麗：29.0%

- Kalshi：

川普勝率：66%

賀錦麗：34%



Donald Trump's odds have hit a new all time high on Kalshi



????Trump: 66%

????Harris: 34% pic.twitter.com/A4e2bCkAkd — Kalshi (@Kalshi) November 6, 2024

川普選情優勢不僅反映在預測市場，更直接帶動相關概念股大漲。其社群媒體平台「Truth Social」的母公司—川普媒體科技集團（股票代號：DJT）股價在今日盤後交易一度飆漲29%。截稿前，漲幅已收斂至10.43%，但仍展現強勁上漲動能，顯示投資人對川普勝選前景持樂觀態度。

▼川普預測市場勝率飆72.3%，遠超賀錦麗。（圖／翻攝自Polymarket）