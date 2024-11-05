愛吃綠色蔬菜！58歲女黃斑部退化「快瞎掉」　醫師抓出元兇

▲多吃蔬菜有益身體健康，不過若沒有吃對，恐怕無法吸收營養。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

通常綠色蔬菜都有豐富的葉黃素，但如果吃錯方法，恐怕無法吸收。一名58歲的女性生活相當健康，平時也都會吃綠色蔬菜，沒想到就醫後被診斷出黃斑部退化的狀況，甚至險些失明。腎臟科醫師江守山問診後才知道，女子吃蔬菜時通常都是吃燙青菜，且不會放油，但葉黃素是脂溶性維生素，需要搭配油脂才能夠吸收，等於是「完全吃錯了」。

江守山在節目《健康好生活》分享，黃斑部病變的好發年齡在65歲以上，不過這名女患者僅有58、59歲，卻出現嚴重的黃斑部退化，做了黃斑部色素密度檢查後，發現色素嚴重不足、相當嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女患者來看診時，覺得自己相當冤枉，明明吃了許多綠色蔬菜，也聽說裡面富含葉黃素，為何會色素不足，「搞到今天眼睛都快瞎掉了。」

▲多吃蔬菜有益身體健康，不過若沒有吃對，恐怕無法吸收營養。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

江守山仔細詢問，才知道女子確實相當養生，平時吃蔬菜時通常用生菜沙拉的方式，如果是青菜的話，川燙一下就會直接吃。對此，江守山則說「完全吃錯了」，這種吃法不可能能夠吸收葉黃素。

江守山接著分享，曾經有個團隊做了侵入式的檢查，讓受試者先吃不含油脂的菜，接著再把油脂一步一步往上加，最後透過內視鏡進入小腸，將乳糜抽出來檢測，來確認受試者一餐當中究竟吸收了什麼。

結果測驗後發現，若是吃不含油脂的蔬菜，包含維生素A、維生素D、維生素K1、維生素K2、茄紅素及葉黃素等營養素，全都吸收不到。江守山說，這項實驗證實，即使川燙過蔬菜，在沒有油脂的情況下，這些脂溶性維生素都吸收不到，「所以你都白吃的」。