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《霹靂油俠》台灣版！5男女鑿洞偷2000公升柴油　判賠101萬

記者吳佩蓁／台中報導

韓星徐仁國主演的犯罪動作電影《霹靂油俠》，以竊油為題材，描述6名竊盜組成盜油團隊，挖掘深埋在地下數十公尺的輸油管線。台中一對陳姓姊弟看了電影後，竟異想天開組成5人竊油團隊，在台灣中油公司的輸油管上鑿洞，偷抽2000公升柴油，中油發現後提告求償126萬餘元，扣除其中1人和解，法院判陳姓姊弟等4人應賠償中油101萬元。

▲▼「霹靂油俠」台灣版，清水警方破獲5嫌聯手挖洞抽取柴油被逮。（圖／民眾提供，下同）

▲台中一名陳姓男子組成5人竊油團隊，盜取中油2000公升柴油遭判刑。（資料照／民眾提供，下同）

判決指出，陳姓男子與凃姓友人在網路搜尋關鍵字「竊油」，並看完韓國電影《霹靂油俠》後，認為可以透過尋找在涵洞內的輸油管，並在輸油管上鑿洞竊取石油，陳男遂找上姊姊、姊姊男友及另名陳姓友人，一共5人組成竊油團隊犯案。

▲▼「霹靂油俠」台灣版，清水警方破獲5嫌聯手挖洞抽取柴油被逮。（圖／民眾提供，下同）

陳姊的陳姓男友先出資39萬元購買機具，陳姊則定期追蹤弟弟的竊油進度，2022年7月間陳男以不詳方式得知中油公司在台中市某處埋藏的輸油管管線，並由涂、陳姓友人冒名、偽刻印章在附近承租一間鐵皮廠房，以該鐵皮屋作為挖掘輸油管的據點。

同年8月至9月間，陳男夥同凃姓、陳姓友人以扳手、砂輪機、鏟子、十字鎬、電動鑿等工具，先在中油公司所有的4支輸油管上鑿洞，再將其中1支柴油輸油管以焊接方式安裝閥門製作開關，之後再裝置管線將油管牽回鐵皮屋內，以此方式竊取中油公司約2000公升柴油（價值約6萬元），導致中油輸油管毀損而不堪使用。

同年9月21日中油公司發現該地的輸油管壓力異常，進而報警處理，警方循線查獲陳男等5人盜油團隊。

▲▼「霹靂油俠」台灣版，清水警方破獲5嫌聯手挖洞抽取柴油被逮。（圖／民眾提供，下同）

刑事部分，台中地院審理認為，陳男等5人明知石油乃珍貴天然資源，且為民生必需品，竟為貪圖不法所得，鑿洞竊取油品，不僅中油公司受有損害，稍有不慎將致油料外洩引發失火、汙染等公共危險，依加重竊盜等罪，分別判處10月至2年2月不等徒刑。

民事部分，中油公司主張，因陳男等5人竊取柴油2000公升，導致油料損失以及油管毀損，為修復油管10名員工緊急加班搶修油管及檢測，向5人連帶求償，損失費用共計126萬4675元，應各自分擔賠償額25萬2935元及利息。

台中地院審理時，陳男、陳姊、陳姊男友同意各分擔25萬2935元及利息，但希望法官給予時間籌錢，而涂女則與中油達成和解並給付賠償額完畢，扣除涂女已和解，判決陳男等4人應連帶賠償中油101萬1740元，全案可上訴。

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