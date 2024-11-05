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中颱銀杏「卡鞍型場」明慢行　粉專示警：周末3地強降雨

▲▼中颱銀杏路徑預測 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲中颱銀杏路徑預測。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

銀杏颱風今上午8時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，銀杏颱風明天抵達菲律賓呂宋島東方海域後，暫時卡在鞍型場中，有1天時間慢行，周五至周日通過呂宋島北端或巴士海峽時，宜蘭、花蓮、基隆北海岸有強降雨訊號。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今表示，銀杏颱風明天抵達菲律賓呂宋島東北東方海域之後，暫時卡在鞍型場中，會有1天左右的時間慢行，隨後遇到北方冷高壓東移、壓制，轉而偏西移動，掠過呂宋島北部近海，通過巴士海峽時因環境不算太好，強度會逐漸減弱。

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粉專表示，銀杏颱風周五至周日期間通過呂宋島北端或巴士海峽時，外圍水氣跟東北季風會讓北部、宜花變得容易下雨，「尤其宜蘭、花蓮、基隆北海岸有強降雨訊號，算不算共伴效應？其實也不好界定。」西部地區只需留意強風，天氣影響不大。

中央氣象署預報員張竣堯說，銀杏颱風今、明天持續向西，周五到周日進入巴士海峽往南海移動，影響台灣程度低。周五到周日受到颱風外圍環流影響，雨區擴大，包括北部及東南部都有降雨，其中大台北山區、基隆北海岸及宜蘭有局部大雨發生。

銀杏颱風是否與東北季風發生共伴效應？張竣堯表示，目前路徑來看，颱風在周五至周日比較接近台灣，又是在巴士海峽南側，接近過程中，剛好在北方的東北季風稍微減弱，因此共伴效應條件沒那麼好。

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