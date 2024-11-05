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柯文哲收錢地點曝光！　囂張涉貪拿1500萬遭咬死

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城改建每個階段都收賄，並在市長室及工地收1,500萬元，遭台北地院裁定繼續羈押2個月。

▲民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城改建每個階段都收賄，並在市長室及工地收1,500萬元，遭台北地院裁定繼續羈押2個月。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙案遭延押至明年1月，本刊調查，裁定理由直指柯在市長室收受1,500萬元現金賄款，另一處收賄地點則是京華城動土典禮。

法院的延押裁定書還首次認定柯涉案的罪名，為最重可判無期徒刑的《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，原因是檢廉經過2個多月蒐證，已提出相關事證，讓法官認定柯有具體收受沈慶京賄款的事實，並在京華城爭取放寬容積改建的程序中發揮市長的「實質影響力」護航，在每階段全都有收錢。

威京集團主席沈慶京（圖）涉嫌行賄柯文哲等人，院方裁定延押2個月且駁回保外就醫。

▲威京集團主席沈慶京（圖）涉嫌行賄柯文哲等人，院方裁定延押2個月且駁回保外就醫。

其中，京華城7名員工當人頭匯出的210萬元「假獻金、真賄款」，被法院認定是違法讓京華城容積率從560%擴增至840%的前金，至於柯USB隨身行動硬碟密帳記載的「2022/11/1小沈1500沈慶京」，其中的1500除證實是錢而非時間外，近日更被檢廉查出，柯竟膽大包天地在市長室收受這1,500萬元賄款，同時也被認定是後謝的一部分。

鼎越開發前董座朱亞虎（左）坦承以人頭行賄210萬元，因關鍵案情未如實交代，法院裁定羈押。

▲鼎越開發前董座朱亞虎（左）坦承以人頭行賄210萬元，因關鍵案情未如實交代，法院裁定羈押。

本刊調查，京華城改建案2022年10月18日由台北市都發局核發建照，沈慶京穩拿840%容積率，隔天19日舉行動土典禮，沈即在典禮現場趁休息空檔，及11月1日於台北市政府市長辦公室，共拿給柯1,500萬元現金，柯收到錢後再命貼身帳房橘子許芷瑜記錄於USB名為「工作簿」的EXCEL密帳中，這段行收賄過程已全被辦案人員掌握。

京華城改建動土階段，沈慶京（右）涉以政治獻金手法包裝，藉此行賄柯文哲（右2）及應曉薇等人。

▲京華城改建動土階段，沈慶京（右）涉以政治獻金手法包裝，藉此行賄柯文哲（右2）及應曉薇等人。

此外，檢廉查出應曉薇新的收賄款項，即京華城核發建照期間收取150萬元賄款，同時段柯的USB也記錄1500，加上容積率保底560％另收取210萬元賄款，顯示柯在京華城爭取放寬容積改建的每個階段都有收錢，貪汙犯行已臻明確。

台北地院延押裁定指出，柯文哲（圖）在市長室親收沈慶京1,500萬元賄款。（資料照片）

▲台北地院延押裁定指出，柯文哲（圖）在市長室親收沈慶京1,500萬元賄款。

橘子已由日本、澳洲等國潛逃，柯案至今雖少了橘子這塊關鍵拼圖，不過，其他被告包括朱亞虎及前副市長彭振聲等人都已認罪，除了坦承柯在幕後指使，朱亞虎更承認210萬元政治獻金是賄款，他與應曉薇的通話紀錄亦提到「先前協議、官司依舊、審議啟動」，顯見沈慶京早有透過都審會以行賄方式讓京華城容積率擴增的籌謀，加上前都發局長林洲民、黃景茂都緊咬柯是幕後藏鏡人，不論圖利或收賄指控，對柯及沈慶京都極為不利，整起弊案的真相已臻明確，柯文哲恐難逃被起訴及求處重刑的命運。


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