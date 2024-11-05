色阿伯逛夜市「一路撞奶」！見女就朝胸碰撞...遇男就讓路

▲重慶一名老人在街上故意專挑年輕女生襲胸。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

大陸重慶一名老人近期在鬧區公然騷擾多名女性，以身體碰撞的方式故意撞女生胸部，受害女子機警跟在他身後用手機錄下全過程，並向警方報案，將色狼繩之以法。

綜合陸媒報導，大陸重慶市江津區近日發生變態男子多次襲胸事件。一名59歲的王姓老伯，在大學附近的商圈行走時，明明道路很寬廣，他卻刻意挑選年輕女性，多次以身體碰撞的方式進行騷擾，故意撞胸滿足自己色欲，且遇到男性就會避開。

一名被害女生被他刻意撞胸後，意識到老伯不懷好意，特意拿手機跟在老伯身後錄影蒐證，拍到老伯沿路都專挑女生迎面撞上，用肩膀或手臂擦撞年輕女生的胸部。影片中可見王男將雙手揹在身後，故意挺起手肘，邊走邊挑選獵物，當他遇見兩名女子時，竟會刻意從中穿過，一箭雙鵰襲胸，噁心行徑令人不齒。

▲老人遇到男性就會避開。（翻攝微博）

王男案發後遭警方傳喚，到案後對犯行供認不諱，最終遭警方依法行政拘留。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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