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大陸 大陸焦點 特派現場

嫩嬰突噴「童子尿」幫整桌菜添味！全家「照吃不誤」網全驚呆

大陸一名當媽的女網友曬出還是強褓中的孩子，在一家人的飯菜中加料「童子尿」，全家人繼續吃下那些，嚇壞一眾網友。（圖／翻攝自小紅書）

▲懷中的寶寶突大撒「童子尿」，桌上食物全雨露均霑。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

童子尿可以下肚？大陸北京一位媽媽在社群分享育兒點滴，日前還是嫩嬰的寶寶被祖母抱在懷裡，突然朝一桌飯菜尿尿，她即時捕捉到孩子的驚人之舉，但令網友傻眼的是，他們全家人繼續用餐，間接把「童子尿」入口吞下肚。

最近大陸各大論壇上瘋傳一張照片，內容是北京一名媽媽在小紅書上分享家庭生活，某天一家人吃飯時間準備坐下用餐，祖母抱著家中嫩嬰站在餐桌旁，懷中的嫩嬰突然開始尿尿，且尿液直接以一道拋物線噴向桌上的飯菜，這名媽媽當下立刻捕捉嫩嬰尿尿的瞬間。

許多網友看到照片，不禁好奇問，「所以這桌菜你們最後吃了嗎？我就關心這個」，而這名媽媽也不以為意說「吃了」，嚇壞一眾網友；但原PO解釋，嫩嬰的祖父母不嫌棄，全家人就繼續吃飯，並說明嫩嬰平時白天都不會穿紙尿褲，都是直接光屁股，「這樣比較不影響孩子尿尿」。

不過廣大網友都無法理解原PO的說法和做法，紛紛留言質疑，「真的假的？有尿液的飯菜繼續吃？」「這樣不會滿屋子都是尿味嗎？」「這一家人讓我大開眼界」、「這…正宗童子尿」、「身為一名當媽的人，我不相信這個說法」。

不久前才有印度一戶人家因女傭在飯菜偷加入尿液，導致多位家人生怪病，女傭事發後遭逮捕。當地健康專家針對此事說明，人類長期食用含有尿液的食物，對人體會造成各種不可預知的健康問題，最常見的就是胃部感染和腹瀉。

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