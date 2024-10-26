亂倒廢棄物挨罰22次！男拒繳645萬房地被法拍　空拍畫面搶先看

▲台東縣東河鄉本部落房地平面照片。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

張姓男子在台北市北投區一帶非法棄置廢棄物，由於棄置地點鄰近民宅與基隆河，嚴重影響居民居住衛生環境，遭處罰鍰未繳被移送執行。花蓮分署將於11月11日上午11時全國聯合拍賣時，拍賣張男位於台東縣東河鄉之不動產，並出動無人機進行空拍，歡迎有興趣民眾觀賞參考。

花蓮分署表示，年約57歲的張男，於民國109年間，在台北市北投區承德路七段附近非法棄置營建廢棄物，經台北市政府環境保護局裁處罰鍰並限期清理，但是張男遲未清理，再經環保局對張男連續裁處22次罰鍰。

▲台東縣東河鄉高原段1025地號土地平面照。

由於張男對於罰單置之不理，經環保局陸續移送強制執行，累計高達645萬元。花蓮分署受理後，迅即查封其名下位於台東縣東河鄉之不動產，並訂於下個月「雙11」（11月11日）進行拍賣。

其中，甲標不動產係位於台東縣東河鄉泰源村本部落房地，房屋部分為一層樓未辦保存登記建物，屋況雖較老舊，然因緊鄰馬路，附近生活機能健全，合併拍賣價僅100萬元，頗具投資潛力。乙標不動產為東河鄉1025地號，面積達1,712平方公尺，土地方正平整，鄰近馬武溪，很適合農作，附近環境優美，底價只要65萬元，可說是不容錯過的好物件。

▲台東縣東河鄉不動產無人機空拍畫面。

為保障應買人權益，本次拍賣除於拍賣網站提供360度環景照供民眾瀏覽外，更提供無人機空拍實景影片，讓民眾可從空中各個視角俯視拍賣標的及周邊環境，以做為是否應買及出價之參考。

花蓮分署特別提醒，本次拍賣會係落實行政院「五打七安」政策所特別加開，與「123聯合拍賣會」時間不同。不動產部分從11月11日(星期一)上午10時30分起開放投標，上午11時整開標，民眾可選擇「通訊投標」方式應買。

更多詳細拍賣物件及資訊，請參閱拍賣網站所公告之拍賣訊息（https://gov.tw/3eF）。歡迎民眾踴躍參與本次拍賣活動，共同響應五打七安政策，守護安定公義社會。