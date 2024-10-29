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1張10萬！詐團PO社群高價收購金融卡　警逮3嫌凍結金流止損

▲信義鄉警方查獲「高價收購金融卡」的新興詐騙手法、連逮3名犯嫌。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲信義鄉警方查獲「高價收購金融卡」的新興詐騙手法、連逮3名犯嫌。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙集團橫行，近期更出現「高價收購金融提款卡」以達到洗錢目的的新興手法；信義警分局於本月即連續查獲林姓男子等3名嫌犯，並即時啟動「可疑帳戶預警中心」防制機制、凍結相關金融卡，保護民眾財產安全。

信義分局指出，先前執行網路巡邏時，於臉書「信義鄉大小事」等社群媒體發現可疑PO文「全臺誠信收卡」、「郵局─連線─數位─外勞皆可」、「絕對當日拿錢」、「10萬起」等內容，分別循線於10月3日、11日及16日查獲23歲林姓男子、20歲謝姓男子和36歲陳姓男子等3名取簿（卡）手及5張金融卡。

▲信義鄉警方連續查獲3起「高價收購金融卡」的新興詐騙手法犯嫌。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲信義鄉警方連續查獲3起「高價收購金融卡」的新興詐騙手法犯嫌。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，依南投地檢署於今年10月9日成立的「可疑帳戶預警中心」防制機制，本案也及早介入涉嫌卡片之監控、警示凍結，於詐騙前端收購提款卡時即切斷被害人金流，避免後續被害人遭詐，超前部署斬斷詐欺集團命脈。

分局呼籲民眾，無正當理由交付、提供金融帳戶者，將依《洗錢防制法》規定論處，另販賣帳戶、提款卡及電信卡或告誡後5年以內再犯者，都可能觸法；民眾如需用錢請循合法方式借款，勿透過違法途徑，如有任何疑問請隨時撥「165」防詐騙專線或「110」向警方諮詢，也可以就近至派出 所尋求警方協助。

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