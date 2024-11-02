家人朋友都不回LINE「她一看IG怒了」　全場吵翻：慢慢回+1

▲友人有空看限動，但沒空回LINE，讓原PO感到心寒。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在是很流行不讀不回嗎？」一名妹子抱怨，傳LINE給朋友好幾個小時都未讀未回，結果打開IG，發現友人看過她的限動，讓原PO無法接受，「明明有空但卻放著訊息不理，那種感覺真的很差」，而且身邊朋友與家人都是這種類型。文章曝光後，網友直呼「我都會等我休息放鬆完再回欸」。

一名女網友在Dcard表示，身邊很多朋友明明在線上，但就是不願意回訊息，原PO自認不是緊迫盯人的性格，之所以會抱怨，是因為常忙完事情，經過了幾個小時，好奇打開IG看有誰看過限動，發現友人在名單之中，但LINE就是不回應。

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原PO直言這讓人感覺很差，訊息躺在LINE半天沒已讀，友人卻有空看限動，「也不是多難回覆的問，我甚至只傳給他一句話一個問句，是或不是就能回答的問題，為什麼都不理呢？」

原PO還說，身邊很多這樣的朋友，甚至連兄弟姊妹也是這樣對她，因此不禁懷疑，「自己是不是很討人厭？」

底下網友回應，「不是緊迫逼人，但才幾小時沒回就感覺差，當你朋友也壓力太大」、「我都會等我休息放鬆完再回欸，因為我很需要好好休息」、「對我來說，只要是我認定的朋友，24小時內一定會回訊息」、「我只有不熟的人會馬上回欸，很好的朋友通常都會放很久慢慢回」、「完全同意，明明是重要的訊息也可以放一個禮拜不回？跟喜歡的人就可以天天回，朋友是雙標仔」、「自首！就是我本人，我可以幾個禮拜不回訊息，很感謝我的朋友非常包容我」、「朋友慢慢回+1，純粹喜歡見面聊，不喜歡打字」。