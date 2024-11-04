侏儒抹香鯨母子擱淺淡水河　幼鯨躺爛泥死亡！母鯨拖引成功救出

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區淡水河邊發生小抹香鯨母子擱淺的事件，海巡人員確認後通報新北市動保處、海洋委員會海洋保育署及中華鯨豚協會等單位，現場發現是保育類「侏儒抹香鯨」，但幼鯨在爛泥裡已明顯死亡，由救援團隊帶回冰存，後續作為教學使用，母鯨經評估仍有生命反應，尾鰭版動正常，後續由海巡人員協助以救生艇拖引出海野放。

▲救援單位用拖帶將母鯨拖引救出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊八里安檢所，昨天（3日）接獲通報，八里區淡水河邊有2隻鯨豚擱淺在爛泥裡，隨即聯繫海洋委員會海洋保育署、中華鯨豚協會、新北市救難協會八里分會等多個單位前往協助。

各單位現場人員到場發現，是保育類「侏儒抹香鯨」，擱淺的是一對小抹香鯨母子，其中身長約2公尺的幼鯨已經明顯死亡，由海巡人員協助搬運上岸，交由中華鯨豚協會帶回，作為MARN訓練解剖採樣教學使用；至於身長約3公尺的母鯨，則仍有生命跡象，沒有明顯外傷。

現場團隊人員評估母鯨活動力良好，尾鰭擺動正常，先協助扶正鯨豚，海巡人員用拖帶以救生艇拖引的方式，在中華鯨豚協會吳副秘書長引導下，將母鯨拉入淡水河道，並在淡水老街前方深水區，順利自行下潛離開，完成救援行動，後續將持續請海巡人員巡邏時留意。

▼母鯨順利脫困 。（圖／記者陳以昇翻攝）