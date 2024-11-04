　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

侏儒抹香鯨母子擱淺淡水河　幼鯨躺爛泥死亡！母鯨拖引成功救出

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區淡水河邊發生小抹香鯨母子擱淺的事件，海巡人員確認後通報新北市動保處、海洋委員會海洋保育署及中華鯨豚協會等單位，現場發現是保育類「侏儒抹香鯨」，但幼鯨在爛泥裡已明顯死亡，由救援團隊帶回冰存，後續作為教學使用，母鯨經評估仍有生命反應，尾鰭版動正常，後續由海巡人員協助以救生艇拖引出海野放。

▲▼救援單位用拖帶將母鯨拖引救出，母鯨 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲救援單位用拖帶將母鯨拖引救出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊八里安檢所，昨天（3日）接獲通報，八里區淡水河邊有2隻鯨豚擱淺在爛泥裡，隨即聯繫海洋委員會海洋保育署、中華鯨豚協會、新北市救難協會八里分會等多個單位前往協助。

各單位現場人員到場發現，是保育類「侏儒抹香鯨」，擱淺的是一對小抹香鯨母子，其中身長約2公尺的幼鯨已經明顯死亡，由海巡人員協助搬運上岸，交由中華鯨豚協會帶回，作為MARN訓練解剖採樣教學使用；至於身長約3公尺的母鯨，則仍有生命跡象，沒有明顯外傷。

現場團隊人員評估母鯨活動力良好，尾鰭擺動正常，先協助扶正鯨豚，海巡人員用拖帶以救生艇拖引的方式，在中華鯨豚協會吳副秘書長引導下，將母鯨拉入淡水河道，並在淡水老街前方深水區，順利自行下潛離開，完成救援行動，後續將持續請海巡人員巡邏時留意。

▼母鯨順利脫困 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼救援單位用拖帶將母鯨拖引救出，母鯨 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳忠達隊友目睹他遭炮彈擊中　同隊已22人戰死
吳忠達上戰場畫面曝光　槍聲不斷
台中學霸處長性騷5女！熊抱擠胸　噁喊：看到妳我會癢
快訊／行政院公務員在辦公室死亡
快訊／台中童遭輾死　哥哥招魂喊「不要玩了...」第2筊成功
吳慷仁「確定不參加金馬」　打破影帝規則
快訊／本季第一人！　行使自由球員　
美國大選倒數1天！　分析可能7結果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吳忠達命喪烏克蘭！隊友目睹他遭炮彈擊中　悲曝：同隊已22人戰死

俄烏交戰25秒片曝！吳忠達一身戎裝「槍聲中自拍」　前線無奈嘆息

台商招待18人遊東莞「挺侯」一審判無罪　彰檢不服提上訴

快訊／行政院新莊大樓驚傳男公務員輕生　同事一早上班嚇傻急報警

侏儒抹香鯨母子擱淺淡水河　幼鯨躺爛泥死亡！母鯨拖引成功救出

台中男童遭撞輾亡　哥哥招魂悲喊「不要玩了...」第2筊成功

台中公捷處長至少性騷5女！摳手心熊抱擠胸　噁喊：看到妳我會癢

男闖彰化四面佛寺粗暴驅趕　600隻「葉鼻蝙蝠」驚恐逃竄1死

嘉義男繳不出21萬地價稅　執行署拍賣王貞治、黃平洋明星球員卡

快訊／不滿意老師教學方式　高雄某高中生校內持尖銳物欲自傷

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

偶像的偶像！T1 Faker第五冠到手　昔拒中國240億挖角「為別人的目標」

吳忠達命喪烏克蘭！隊友目睹他遭炮彈擊中　悲曝：同隊已22人戰死

俄烏交戰25秒片曝！吳忠達一身戎裝「槍聲中自拍」　前線無奈嘆息

台商招待18人遊東莞「挺侯」一審判無罪　彰檢不服提上訴

快訊／行政院新莊大樓驚傳男公務員輕生　同事一早上班嚇傻急報警

侏儒抹香鯨母子擱淺淡水河　幼鯨躺爛泥死亡！母鯨拖引成功救出

台中男童遭撞輾亡　哥哥招魂悲喊「不要玩了...」第2筊成功

台中公捷處長至少性騷5女！摳手心熊抱擠胸　噁喊：看到妳我會癢

男闖彰化四面佛寺粗暴驅趕　600隻「葉鼻蝙蝠」驚恐逃竄1死

嘉義男繳不出21萬地價稅　執行署拍賣王貞治、黃平洋明星球員卡

快訊／不滿意老師教學方式　高雄某高中生校內持尖銳物欲自傷

全台房價所得比創新高　六都只剩桃園「不吃不喝10年可買房」

大巨蛋與中職達成29場共識　明星賽、季後賽、台灣大賽全保留

女神林青霞70歲了！凌晨曬蛋糕照7字慶生…網：是我熬夜應該看的

南檢今通緝陳啟昱　黃國昌批綠放任「啃食國家資源」：選對邊最大回饋

中華電信攜手戴資穎、泰雅部落　共同守護竹林生態永續

作主決定校園活動　 環保袋DIY及趣味闖關最受學童歡迎

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸

財劃法修法「金孫條款」藍綠交火　郭國文：把南部縣市當塑膠？

聯發科小金雞ITH-KY 26日上市　14日起開放申購

景甜無預警動手術「病榻照曝光」！磨骨縫韌帶痛爆　認：疼痛超乎預期

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

社會熱門新聞

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

剛過生日...遇奪命車禍　高雄20歲男噴飛當場死亡

即／陳啟昱涉光電弊案落跑神隱　南檢發布發布通緝

台中男童遭撞亡！單親爸悲曝：出門找同學

台中男童騎單車遭2車連撞亡　依過失致死罪偵辦

宜蘭高職生KTV私刑　甩棍打同學逼跪

即／台中國小童遭2車撞！搶救無效亡

貪污466元判2年　公衛文：我會好好活下去

更多熱門

相關新聞

台中童遭撞輾亡　哥招魂悲喊「不要玩了」第2筊成功

台中童遭撞輾亡　哥招魂悲喊「不要玩了」第2筊成功

台中市一名剛滿12歲黃姓男童昨日騎乘腳踏車外出，先與湯姓騎士發生碰撞，再遭傅姓駕駛輾過死亡。家屬今（4）日下午1時許返回事發地點招魂，2位哥哥代表引魂，第一次擲筊並未成功，法師引導哥哥念「現在給祢引魂，快點來這，不要再玩了」才獲得允筊。

貪污466元判2年　公衛文：我會好好活下去

貪污466元判2年　公衛文：我會好好活下去

閃貓咪撞蛋車起火！21歲駕駛燒燙傷送醫

閃貓咪撞蛋車起火！21歲駕駛燒燙傷送醫

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

正妹變半裸大叔！詐團寫可憐腳本狂詐純情男900萬

正妹變半裸大叔！詐團寫可憐腳本狂詐純情男900萬

關鍵字：

八里淡水河侏儒抹香鯨保育類影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

律師突感慨「時光倒流不會考大學」　點名2職業：超賺

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

連恩遺體「防腐處理」運回英國　

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面