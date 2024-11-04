外籍移工顧3個月！阿嬤虛弱求救「她捶我胸口」　家人掀衣心碎

▲阿嬤身上多處瘀青。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友心痛透露，阿嬤長期臥床，於是他們聘請外籍移工，幫忙日常的餵食、翻身、拍痰等；怎料時隔3個多月，虛弱的阿嬤兩度求救，指稱外籍移工對她施暴，後來家人翻開老人家衣服，果然發現多處瘀青，經醫院診斷及驗傷，也確為外力所致，氣得他們報警提告。

女網友在Dcard提到，六月底這任移工搬進他們家，幫長期臥床、沒什麼力氣的阿嬤餵食、翻身及拍痰，「她是很安靜及內向的人，媽媽也對她很好，常常買她愛吃的東西，她睡的床也是買新的，8月中阿嬤突然生重病，後來有撐過去但身體一直處於虛弱狀態，有時會發出呻吟；一直到10月，移工的行為改變很大，幾乎24小時都開著視訊，講電話也變大聲，有時請她幫阿嬤翻身、拍痰，還會給我們白眼。」

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到了10月14日，父親進房看阿嬤時，老人家突然用盡全身力氣，說出「救我，外勞掐我」，拿開放在脖子上的毛巾，喉嚨部位也異常腫脹，還有很深的瘀青，當下他們立刻詢問移工，但對方卻裝傻說不知情，後來孫子們得知此事後，便頻繁回家陪伴阿嬤，並監督著移工。

▲家屬已報警提告。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，16日哥哥進房時，阿嬤再度求救說「她捶我胸口」，後來他們翻開阿嬤衣服，發現胸口處真的有多處瘀青，隔兩天再看連肚子、四肢及背部都有，「21日一早，我們帶著阿嬤去醫院全身健康檢查+驗傷，醫生告知阿嬤體內並無出血，也無任何疾病會導致身體多處瘀青，診斷這些瘀青皆為外力所致，在阿嬤順利入住護理之家後，醫院及護理之家的社工因遇到施暴事件，有義務須通報，我們也隨即帶著照片+驗傷單到派出所報警決定提告。」

對此，大票網友洗版幫高調，「太誇張了吧！這是要打多狠才會這麼嚴重，這還是人嗎？」「建議家裡有請移工的，最好要有監視器」、「看了好想哭」、「真的太可惡了」、「告死那個垃圾外勞」、「這也太扯了吧，好讓人火大」。