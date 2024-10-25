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高雄嬰摔傷滿口血「保母忘我滑手機」　被踢爆！她冷血討論周杰倫

▲▼嬰摔傷滿口血…高雄保母還忘我滑手機，母調監視器全是心碎畫面。（圖／家長謝女提供）

▲嬰摔傷滿口血…高雄保母被控還忘我滑手機。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚傳保母虐嬰！一名媽媽在網路踢爆，她未滿1歲的兒子遭陳姓保母不當對待，包含粗魯推寶寶去撞圍欄、用毛巾把寶寶頭蓋住，甚至寶寶的臉趴地撞到滿口血，保母也放任他哭，滑完手機才起身查看，種種誇張行徑全被監視器錄下。對此，高雄市社會局證實此事，並已展開調查，也依法命陳姓保母暫停收托，如有違規情事將依法裁處。

▲▼嬰摔傷滿口血…高雄保母還忘我滑手機，母調監視器全是心碎畫面。（圖／家長謝女提供）

▲嬰摔傷滿口血…高雄保母沒馬上去查看，還忘我滑手機。（圖／民眾提供）

當事家長謝女指出，她當初在臉書看到其他家長的推薦文，看了文章覺得陳姓保母很符合她的需求，找到她後也相當信任她，沒想到後續才發現各種不當對待行為，心寒表示，「幾乎隨便調監視器，每天都可以看到很粗魯的行為。」

謝女控訴，兒子6個月大的時候，有一次臉趴地受傷滿口血，但保母當下竟放任他哭，直到自己滑完手機才上前查看。事後保母雖然告知兒子突然手軟趴在地上受傷，但當她說要去接回兒子看醫生時，卻遭酸「大驚小怪」，還稱情況輕微，質疑她護理系出身，這樣的反應很失職。

▲▼嬰摔傷滿口血…高雄保母還忘我滑手機，母調監視器全是心碎畫面。（圖／家長謝女提供）

▲▼保母放任寶寶獨自在沙發上爬行，下一秒寶寶就摔到地上。（圖／民眾提供）

▲▼嬰摔傷滿口血…高雄保母還忘我滑手機，母調監視器全是心碎畫面。（圖／家長謝女提供）

另外，陳姓保母有次放任寶寶獨自在沙發爬行未看顧，下一秒寶寶就摔在地上，也曾無視寶寶困在一團棉被堆裡，繼續滑手機。謝女也指控保母多項粗魯事蹟，包含「把寶寶頭用毛巾蓋住，用力往地上壓」、「故意用毛巾將寶寶頭蓋住」、「用鐵湯匙用力餵飯，並使勁將寶寶頭往後按住」、「推寶寶撞圍欄，害寶寶尖叫大哭」等。

▼高雄保母遭爆各種粗魯對待行為，母調監視器全是心碎畫面。（圖／民眾提供）

▲▼嬰摔傷滿口血…高雄保母還忘我滑手機，母調監視器全是心碎畫面。（圖／家長謝女提供）

▲▼嬰摔傷滿口血…高雄保母還忘我滑手機，母調監視器全是心碎畫面。（圖／家長謝女提供）

▲▼嬰摔傷滿口血…高雄保母還忘我滑手機，母調監視器全是心碎畫面。（圖／家長謝女提供）

這起事件被曝光到「高雄保姆及家長交流區」，才被發現當事保母竟然就是該社群的版主，保母甚至還輕描淡寫訕笑：「這邊應該比較想聽到有沒有人要周杰倫的票」。

▲▼高雄嬰摔傷滿口血「保母忘我滑手機」，被踢爆！她冷血討論周杰倫。（圖／民眾提供）

▲保母被爆不當對待被踢爆後，竟還冷血討論周杰倫。（圖／民眾提供）

而社會局獲報後表示，昨日受理一起保母不當照顧通報，兒保部分社會局獲報後立即由家防中心積極介入調查，社會局並已依法命陳姓保母暫停收托，經查陳姓保母前無違規紀錄。社會局強調，本案如有違反兒少法第49條情事，依法裁罰6萬至60萬元外，並廢止其居家托育登記資格，終生不得從事居家托育服務。

陳姓保母則在網路發文回應，針對孩子跌倒趴地流血一事，是她太自以為是，沒有想到是嘴巴的部分朝下並流血。另外，一些動作讓人產生質疑，她會虛心接受指正，在未來會更謹慎，也強調當下絕對沒有蓄意的意思。她並說，因當保母以來，家長與保母溝通後理念相同，才會進行。「這邊我很抱歉，後續再也不會有不尊重家長和寶寶的行為。」

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