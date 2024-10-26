　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣家庭照顧者支持計畫成果發表　照顧者分享減輕照護壓力

▲▼ 減輕照顧壓力打造社會支持網！嘉義縣家庭照顧者創新計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣家庭照顧者創新計畫成果展，邀請家庭照顧者與服務社工分享服務點滴 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局結合七個家庭照顧者支持服務據點26日在嘉義縣政府前戀人公園，聯合舉辦「113年度嘉義縣家庭照顧者支持性服務創新型計畫成果活動」，邀請家庭照顧者的資深社工分享服務過程中的挑戰與感動，同時表揚提供家照服務支持的友好單位及專業人士。

▲▼ 減輕照顧壓力打造社會支持網！嘉義縣家庭照顧者創新計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

活動特別邀請家庭照顧者與服務社工，共同分享在服務過程中的點滴故事與感謝，透過他們的真誠分享，展現彼此的深厚情感與支持，現場更透過心情熱氣球、困境人物說故事、照顧服務適應工具包等互動靜態展覽，以及精油推拿、手作藝術、茶道體驗、健康促進等展演攤位，提供家庭照顧者支持和交流的平台。

▲▼ 減輕照顧壓力打造社會支持網！嘉義縣家庭照顧者創新計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

根據中華民國家庭照顧者關懷總會的調查顯示，台灣的家庭照顧者面臨著艱困的現實挑戰，每天需要投入長達13.6小時的照顧工作；此外，許多家庭照顧者因需要調整工作型態以適應照顧責任，進而面臨收入急劇減少的挑戰。這種情況不僅對個人和家庭的財務狀況造成影響，更進一步增加照顧者的壓力與挑戰。

嘉義縣社會局自106年推行家庭照顧者支持性服務創新型計畫以來，該計畫已經為眾多家庭提供了重要的支持與協助，幫助照顧者減輕照護壓力，提升家庭的生活品質，今年個案累積服務人次730人次，所有服務子方案截至9月底總服務更高達4946人次。

▲▼ 減輕照顧壓力打造社會支持網！嘉義縣家庭照顧者創新計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

服務計畫提供包括個案支持、長照知識與照顧訓練、居家照顧技巧指導、情緒支持團體、個別心理輔導轉介、諮詢服務、志工訪視與電話關懷，以及資源連結和線上法律與就業諮詢等八項服務，希望透過以個案為基礎、家庭為核心、社區為整體的服務網絡，來減輕家庭照顧者的負擔。

76歲的家庭照顧者楊阿公與一路陪伴的弘道老人福利基金會社工林義峰，也在今日一起站上舞台，阿公雖聲音沙啞，仍堅定地侃侃而談過去照顧精神疾病家人的艱辛時光，他分享著獨自承擔照顧壓力的無助與孤獨，以及接受弘道家照支持服務後，自己心態上的轉變以及生活上的改善。

▲▼ 減輕照顧壓力打造社會支持網！嘉義縣家庭照顧者創新計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

林義峰也分享自己在這段服務歷程中，如何透過定期關懷訪視，資源導入與介入等服務，搭起阿公與家人之間溝通的橋樑，讓關係從最初的冰冷到如今的親密。在舞台上，阿公與社工緊握雙手，互相感謝，這一幕讓現場的觀眾都感受到愛與支持的力量。

▲▼ 減輕照顧壓力打造社會支持網！嘉義縣家庭照顧者創新計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局在執行家庭照顧者支持計畫時，除遵循中央的規定外，也因地制宜地發展在地的照顧服務模式，堅持為家庭照顧者提供全面的支持；無論您在照顧過程中遇到任何問題，只要願意與我們分享，都可以撥打全國家庭照顧者關懷專線「0800-507272」（台語：有你，真好真好），讓家照專員為您提供協助；或是撥打1966，利用長照資源調整照顧安排，幫助減輕照顧壓力。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《錢的戰爭》女星笑容太甜爆紅消失16年　病逝享年36歲
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜
快訊／才分手！眾量級家寧首露面
快訊／震撼！林志傑正式宣布將退休
康芮颱風路徑西修　影響台灣機率上升
薔薔怒嗆走鐘縮水！　秒被請下台
逮60人！　5千人「黃牛交流群」曝光
走鐘獎／薔薔僅用玫瑰遮蔽　性感深V美胸全都露
快訊／3人確定辭退12強　遞補名單曝
中指通攜「2爆乳妹」登走鐘！　畫面太香

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

環保志工群英會移師花蓮！徐榛蔚喊話年年辦　卓榮泰：有機會就來

假滙兌詐騙900萬元還不夠再要500萬　南警埋伏逮獲取款車手

嘉義縣無菜單餐廳　山珍海味創意呈現

花蓮水電工頂樓施工心肌梗塞命危　CPR+電擊救回一命

35年前祂捐地助建校　博士神明出席中正大學校慶繞場　接受歡呼喝采

嘉義縣家庭照顧者支持計畫成果發表　照顧者分享減輕照護壓力

數位科技治療藥癮研討會登場　整合性藥癮醫療展開新里程

台南400農漁地景藝術節壓軸登場　唐美雲歌仔戲團戲遊新化果菜市場

預防大車拋錨癱瘓淡水交通！　警分局啟動調撥強化應變力

世界最大鹽祭典　鯤鯓王平安鹽祭邀您一起來祈福

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

環保志工群英會移師花蓮！徐榛蔚喊話年年辦　卓榮泰：有機會就來

假滙兌詐騙900萬元還不夠再要500萬　南警埋伏逮獲取款車手

嘉義縣無菜單餐廳　山珍海味創意呈現

花蓮水電工頂樓施工心肌梗塞命危　CPR+電擊救回一命

35年前祂捐地助建校　博士神明出席中正大學校慶繞場　接受歡呼喝采

嘉義縣家庭照顧者支持計畫成果發表　照顧者分享減輕照護壓力

數位科技治療藥癮研討會登場　整合性藥癮醫療展開新里程

台南400農漁地景藝術節壓軸登場　唐美雲歌仔戲團戲遊新化果菜市場

預防大車拋錨癱瘓淡水交通！　警分局啟動調撥強化應變力

世界最大鹽祭典　鯤鯓王平安鹽祭邀您一起來祈福

環保志工群英會移師花蓮！徐榛蔚喊話年年辦　卓榮泰：有機會就來

亂倒廢棄物挨罰22次！男拒繳645萬房地被法拍　空拍畫面搶先看

假滙兌詐騙900萬元還不夠再要500萬　南警埋伏逮獲取款車手

日女偶像自爆19歲「曾跟遊民熱戀」！男友激似明星　天天睡公園

嘉義縣無菜單餐廳　山珍海味創意呈現

超猛！醉漢揮拳攻擊　冠軍牛肉麵店壯碩老闆「1秒KO反壓制」

嘉義翁屋內「藏百隻雪貂」飢餓打架吃同伴　志工心疼救治幫忙送養

軟體更新害航班中斷「5億美元飛了」！　達美航空控告CrowdStrike

中和又爆登革熱「與群聚相關」　新北已累積72起本土病例

快訊／對流旺盛！4縣市大雨特報　下到入夜

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

地方熱門新聞

南投麵包店麵包夾蟑螂！店家：塑膠玩具

金門晚間682戶停電！台電：鹽害

台南400親子嘉年華黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

煒鑫實業公司捐贈救災裝備提升南市消防救災能量

有得中小學「世界鬼怪大會」各國的鬼都來了

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

長榮大學博士班聘王正坤醫師授課供應鏈管理課程

網傳台南北區因違規停車疑被檢舉人盯上發生糾紛警已依法舉發

4車追撞釀3人傷　現場受阻1.5小時車陣塞3公里

世界最大鹽祭典鯤鯓王平安鹽祭一起來祈福

台南勞工局移工健康諮詢強化移工健康管理

自備容器！台東回收年度最終場

竹市全民運代表隊授旗出征

嘉榮安寧病房慶祝人瑞百歲

更多熱門

相關新聞

九華山地藏庵攜手嘉義市城隍廟　購中秋禮盒助弱勢

九華山地藏庵攜手嘉義市城隍廟　購中秋禮盒助弱勢

嘉義縣政府社會局推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，協助經濟弱勢家庭以儲蓄方式累積資產，穩定繳存家戶可獲得物資銀行發放之獎勵物資箱，運送物資箱及月餅禮盒至各鄉鎮市公所，方便符合資格的弱勢家庭就近領取。

嘉義縣攜手護甲協會　24剪趾據點服務逾2千人次長者

嘉義縣攜手護甲協會　24剪趾據點服務逾2千人次長者

英威康攜手樺康智雲　捐贈嘉義縣自動翻身照護床

英威康攜手樺康智雲　捐贈嘉義縣自動翻身照護床

嘉義縣攜手居家托育服務中心　保障幼兒托育權益

嘉義縣攜手居家托育服務中心　保障幼兒托育權益

衡山基金會攜手藝人香蕉關懷弱勢家庭

衡山基金會攜手藝人香蕉關懷弱勢家庭

關鍵字：

嘉義縣社會局家庭照顧

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

NanaQ被分手5天公開內幕！

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面