嘉義縣家庭照顧者支持計畫成果發表　照顧者分享減輕照護壓力

▲▼ 嘉義縣家庭照顧者創新計畫成果展，邀請家庭照顧者與服務社工分享服務點滴 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局結合七個家庭照顧者支持服務據點26日在嘉義縣政府前戀人公園，聯合舉辦「113年度嘉義縣家庭照顧者支持性服務創新型計畫成果活動」，邀請家庭照顧者的資深社工分享服務過程中的挑戰與感動，同時表揚提供家照服務支持的友好單位及專業人士。

活動特別邀請家庭照顧者與服務社工，共同分享在服務過程中的點滴故事與感謝，透過他們的真誠分享，展現彼此的深厚情感與支持，現場更透過心情熱氣球、困境人物說故事、照顧服務適應工具包等互動靜態展覽，以及精油推拿、手作藝術、茶道體驗、健康促進等展演攤位，提供家庭照顧者支持和交流的平台。

根據中華民國家庭照顧者關懷總會的調查顯示，台灣的家庭照顧者面臨著艱困的現實挑戰，每天需要投入長達13.6小時的照顧工作；此外，許多家庭照顧者因需要調整工作型態以適應照顧責任，進而面臨收入急劇減少的挑戰。這種情況不僅對個人和家庭的財務狀況造成影響，更進一步增加照顧者的壓力與挑戰。

嘉義縣社會局自106年推行家庭照顧者支持性服務創新型計畫以來，該計畫已經為眾多家庭提供了重要的支持與協助，幫助照顧者減輕照護壓力，提升家庭的生活品質，今年個案累積服務人次730人次，所有服務子方案截至9月底總服務更高達4946人次。

服務計畫提供包括個案支持、長照知識與照顧訓練、居家照顧技巧指導、情緒支持團體、個別心理輔導轉介、諮詢服務、志工訪視與電話關懷，以及資源連結和線上法律與就業諮詢等八項服務，希望透過以個案為基礎、家庭為核心、社區為整體的服務網絡，來減輕家庭照顧者的負擔。

76歲的家庭照顧者楊阿公與一路陪伴的弘道老人福利基金會社工林義峰，也在今日一起站上舞台，阿公雖聲音沙啞，仍堅定地侃侃而談過去照顧精神疾病家人的艱辛時光，他分享著獨自承擔照顧壓力的無助與孤獨，以及接受弘道家照支持服務後，自己心態上的轉變以及生活上的改善。

林義峰也分享自己在這段服務歷程中，如何透過定期關懷訪視，資源導入與介入等服務，搭起阿公與家人之間溝通的橋樑，讓關係從最初的冰冷到如今的親密。在舞台上，阿公與社工緊握雙手，互相感謝，這一幕讓現場的觀眾都感受到愛與支持的力量。

社會局在執行家庭照顧者支持計畫時，除遵循中央的規定外，也因地制宜地發展在地的照顧服務模式，堅持為家庭照顧者提供全面的支持；無論您在照顧過程中遇到任何問題，只要願意與我們分享，都可以撥打全國家庭照顧者關懷專線「0800-507272」（台語：有你，真好真好），讓家照專員為您提供協助；或是撥打1966，利用長照資源調整照顧安排，幫助減輕照顧壓力。