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大陸 大陸焦點 特派現場

走進青島歷史老文化　台青「初體驗」海鮮啤酒、非遺藝術

▲▼ 雲南兩岸棒球交流賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲青島中山路城市記憶館 。（圖／台青提供，同下）

記者任以芳／綜合報導

兩岸青年自媒體人、媒體記者日前走入山東青島，收穫了一段歷史、經貿、人文、科技之旅。期間，兩岸媒體人全方位瞭解了青島的城市發展變遷，深度感受到青島這座移民城市，也是「海洋之都」多元歷史和美景。

說到青島，許多觀光客必來營口路的海鮮市場，憑藉靠海優勢，每天上岸各式新鮮海貨，讓人目不暇接，許多遊客或當地民眾現場採購海鮮，時間允許可以在大排檔請店家烹飪，口味任選。

吃飽喝足，兩岸媒體人踏上百年老路「波螺油子」（用馬牙石鋪成的盤旋狀油滑道路），穿梭於老城中山路街區。來到中山路城市記憶館，這座建築始建於1906年，巧妙地融合德國三段式建築風格，磚石木結構，地上兩層，地下一層，並配有獨特的坡屋頂閣樓。展示當地規劃南「洋」北「中」的雙重風骨。

青島因歷史原因，遺留許多西式間建築，像是安娜別墅呈現出青島中西交融的文化特質，西式洋樓與中式四合院巧妙結合展示青島歷史；1903青島酒館，匠心手作的啤酒酵母麵包及各式啤酒元素文創，刷新了兩岸媒體人對「啤酒之都」的城市印象。

▲▼ 雲南兩岸棒球交流賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲青島電影博物館 。

青島市西海岸新區，隱藏著電影博物館，繁華的都市中心找不到它，而是座落在屹立在海邊一座城堡。這座博物館主要分為一樓展出區域和二樓露天區，展示許多個時期電影拍攝工具，有如「電影百科全書」，吸引無數攝影愛好者和網紅前來打卡。

許多人認為北方媽祖廟較少，除了天津，青島也是擁有媽祖廟的地方。200多位海峽兩岸民眾共同參與的媽祖祈福儀式暨兩岸民俗文化展演現場，傳承古制的八佾舞與「炮炸寒單爺」。兩岸媒體人特地參觀歌頌媽祖精神的書畫展。

▲▼ 雲南兩岸棒球交流賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲台青經貿交流會，介紹青島產業發展與台商發展現況。

走進膠州文化館內，膠州剪紙、秧歌及八角鼓表演等非遺文化成為兩岸媒體人瞭解山東民間文化藝術的重要窗口；大沽河黑陶博物館裡「黑如漆，薄如紙」的「蛋殼黑陶高柄杯」，具象地呈現了燦爛數千年的膠州制陶技藝。

玩轉青島，入夜後的的氛圍更熱鬧，第三海水浴場絢麗多彩的燈光秀彰顯著青島的城市發展朝氣與活力，經過前期「更新」建設，青島第三海水浴場呈現出了不一樣的感覺，為海濱夜景增添了活力，也為台青自媒體人與兩岸媒體人留下深刻印象。

▼ 第三海水浴場燈光秀與膠州灣跨海大橋。

▲▼ 雲南兩岸棒球交流賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南兩岸棒球交流賽 。（圖／記者任以芳攝）

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