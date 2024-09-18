陪蔡英文搭遊艇玩高雄！陳其邁曝「2人私下對話」：歡迎她常來

▲前總統蔡英文中秋節這天，貼出多張與陳其邁同遊高雄的合照。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者賴文萱／高雄報導

前總統蔡英文17日貼出與高雄市長陳其邁同遊高雄的合照，2人一起去了亞洲新灣區搭「文化遊艇」，覺得心情放鬆，也看見高雄在大家努力下逐漸改變、進步。陳其邁今受訪透露和小英總統私下談話內容，並歡迎她以後可以常來。

蔡英文昨天在臉書貼出與陳其邁多張合照，表示自己好久沒有搭船了，這次由陳其邁市長帶她到高雄「亞洲新灣區」搭「文化遊艇」，欣賞海景風光，覺得心情很放鬆。經過駁二、高雄流行音樂中心、高雄展覽館、旗津，它們不僅代表著高雄的繁榮，也是高雄吸引國內外觀光客的核心。

蔡英文表示，高雄最近越來越熱鬧，國際級的歌手、樂團，帶動了人流，一起見證高雄的改變、城市的進步。此外，除了搭遊艇，高雄捷運「四線齊發」，輕軌成圓、捷運成網，也在大家的努力下，讓高雄的大眾運輸路網，一步一步變得更加便利。相信陳其邁市長也會繼續和中央政府緊密合作，一起為高雄的未來打拚。

外界也好奇跟小英總統同遊時都聊了些什麼？對此，陳其邁說，小英總統8年可以說非常忙碌辛苦，在開玩笑說她其實每次來，都來匆匆去匆匆，沒有一次好好的把高雄閱讀過一遍。

▼前總統蔡英文中秋節這天，貼出多張與陳其邁同遊高雄的合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

尤其在亞灣區，不管是5G AIOT新創園區或者亞灣2.0的計畫，這個都是過去小英總統大力的支持，才讓高雄市在亞灣的發展以及產業都能夠快速的轉型升級，包括七櫃（第七洲際貨櫃中心），六櫃、七櫃等等這些的發展，更加強高雄港的競爭力。

陳其邁表示，這一次趁著她有其他的行程之餘，特別安排小英總統能夠來好好的、比較輕鬆一點來高雄做旅遊。陳其邁透露，她也問了很多問題，例如黃色小鴨，為什麼來高雄的人那麼多？也詢問像演唱會經濟，到底怎麼樣讓高雄市能夠從重工業，轉型成為一個宜居、觀光的城市，她也分享了她在國政治理上的一些經驗。

陳其邁說，以前跟小英總統都吃便當，那天還特別請總統留下來吃午餐，也歡迎小英總統以後可以常來。