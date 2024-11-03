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iPhone更新iOS後頻傳「呻吟聲」！內行揭1APP搞鬼　網笑：好色手機

有蘋果iPhone使用者更新iOS 18.1後，手機頻傳類似呻吟的「歐吼」聲音，網友笑到不行還說好色的手機；但內行網友指出，應該是外送APP「foodpanda」的通知聲。（示意圖／翻攝自pc-tablet）

▲有網友更新iOS 18.1後，卻頻傳出「神秘呻吟聲」。（示意圖／翻攝自pc-tablet）

圖文／CTWANT

有蘋果iPhone使用者近期升級官方推出的新系統iOS 18.1，手機卻不定時發出聽起來似「歐吼」的聲音，檢查後也沒看到任何APP通知，不禁懷疑是系統出狀況或手機中毒，先上網求助。貼文曝光後一眾網友被文章敘述笑暈，還開玩笑「好色的手機」；但有內行人指出，應該跟熱門外送APP「foodpanda」有關。

日前有民眾到網路論壇PTT（批踢踢實業坊）iOS版以「升級後手機偶爾出現像是『歐吼』的聲音」為題發文求助，指出自己使用的機型為「iPhone 15 pro max」，升級官方推出的新系統iOS 18.1後，手機自己不定時隨機的會發出一個類似「歐吼」的聲音，類似APP跳出訊息的提示音。

原PO進一步敘述，「但我每次在聽見這個『歐吼』聲音時去檢查，都沒有發現任何APP的訊息」，而聲音出現頻率很低，平均每日1至2次，聲音偶爾在半夜突然出現還是有點嚇人；對此他懷疑是系統問題，但也不禁害怕是自己手機已經中毒，並補充說上網搜尋不見類似情況，才到PTT詢問鄉民是否有遇過類似問題。

貼文一出底下留言大歪樓，一眾網友忍不住開玩笑，「小精靈忍不住發出聲音」、「好色的手機」、「笑出來，好有臨場感」、「我比較想知道怎麼讓我的手機也能…」、「原來手機也有公母之分」、「為什麼你的手機比較好玩？我的沒有」。

在一堆玩笑中也有內行人替原PO解惑，「認真不鬧，是熊貓外送APP的聲音，前陣子改版差點被嚇死，整天歐齁」、「Foodpanda啦！上禮拜開會手機忘記調成震動給我歐齁出來，超尷尬」；原PO也現身回應，「感謝大家的熱情歪樓！ 我會先把熊貓app刪掉看看還會不會出現」。

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