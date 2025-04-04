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快訊／川普關稅台吃「補貼止痛藥」　朱立倫：多國已派人赴美溝通

▲▼川普關稅台吃「補貼止痛藥」　朱立倫：多國派人赴美溝通。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

針對美國總統川普宣布對等關稅新制，台灣未來要面臨32%關稅，行政院長卓榮泰今宣布總經費880億的產業支持方案，下週會主動邀請國會朝野黨派共商國是。對此，國民黨主席朱立倫表示，「880億元紓困方案，乍看是解方，實則只是短期止痛藥」。

朱立倫4日晚間在臉書發文，呼籲國人團結一致，停止內部惡鬥，以應對當前國際局勢和經濟挑戰。他指出，媽祖遶境時他一向前往鎮瀾宮祈福，祈求台灣國泰民安。他強調，當前國際局勢動盪、兩岸關係緊張，以及台美經濟因川普的關稅政策而陷入困境，這時候更需要凝聚力量。

朱立倫提到，美國日前宣布對台灣課徵32%的關稅，對於中小企業和出口導向產業造成重大影響，預估今年GDP可能減少3.8%，出口也受到重創。

他批評卓榮泰提出的880億元紓困方案僅是短期止痛藥，並提出3點質疑：首先，政府是否先與美國進行談判溝通？其次，880億元台幣對面臨的經濟損失來說僅是杯水車薪；最後，應該關注產業根基與國際競爭力的長期影響。

他進一步指出，民進黨的錯誤策略使台積電面臨技術與產能的損失，還需承擔高達32%的關稅，並質疑誰應對此負責。此外，朱立倫對政府未提出具體的談判策略表示擔憂，並呼籲賴清德總統停止內部鬥爭，專注於經濟民生，「各國已釋出緊急方案，多國甚至派出副總理層級赴美溝通。而在台灣，我們的方案還在對內鬥爭，還在發起大罷免，對外則近乎束手無策。」

朱立倫強調，民進黨作為執政黨，應展現責任感與同理心，學習媽祖的慈悲精神，以民為本，讓台灣走出困境，重返安定與繁榮，「請賴總統拿出責任感與同理心，停止內耗，回到人民最在意的經濟民生上來，學習媽祖慈悲、以民為本、以蒼生為念的精神，讓台灣走出困局，走向真正的安定與繁榮。」

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