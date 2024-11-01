今年脫單最後機會！11月「桃花運爆棚」TOP3星座揭曉

記者黃稜涵／綜合報導

想在今年脫單的人要把握最後兩個月，11月的愛情氛圍十分濃烈，有些星座的桃花旺更是旺到炸，《搜狐網》點出「11月桃花運爆棚」TOP3星座，快來看看自己有沒有上榜，不要錯過今年脫單最後機會！

▲11月的愛情氛圍十分濃烈，快來看自己有沒有機會脫單。（示意圖／CFP）



雙子座

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雙子座在11月魅力全開，一舉一動都在發光，想脫單的話，有任何的社交場合都去參加，有機會在社交場遇到讓你們心動的人，你們的幽默和好相處，也讓對方一下就被你們吸引，對於單身的雙子來說，這個月是脫單的好時機，只要勇敢踏出第一步，就有很大機率可以順利脫單，與喜歡的人甜甜蜜蜜進入熱戀期。

獅子座

11月隨著行星的移動，獅子座的能力會被看到，因此自信心大增，充滿自信的你們自然會吸引異性欣賞，這個月你們就是眾人注目的焦點，只要勇敢大膽的做自己，自然就會桃花朵朵開，不僅有很多新桃花出現，舊愛也有可能會突然出現，桃花多到你不知道該怎麼選擇的好，連你們自己都嚇到。

天秤座

天秤座在11月會感受到「愛情來得太快就像龍捲風」，對愛情沒有特別抱有期待的你們，突然就遇到讓你們感興趣的對象，而你們的溫柔貼心和善解人意，也會吸引對方的注意，也有可能是認識很久的朋友，突然對他有不一樣的感覺，總之遇到喜歡的人，勇敢出擊就對了，脫單絕對沒問題！