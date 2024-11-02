台南地院延後開庭被批「縱放陳啟昱」　晚間發聲明回應3大指控

▲台鹽董事長陳啟昱行蹤成謎，檢方雖開拘票全面緝拿，但陳恐已偷渡或藏匿到其他地點。（圖／資料照）

記者林東良、柯沛辰／綜合報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱涉光電案場弊案，收取鉅額土地開發費，導致台鹽損失達11億元。台南地檢署上周對陳聲押禁見，但遭台南地院駁回，如今檢方抗告成功，南院裁定再度開庭，怎料陳啟昱已落跑不知去向。有媒體批評，地院放人也不進行科技監控，「擺明縱容犯罪」。對此，南院2日晚間發聲明回應。

有媒體報導，台南地院10月23日裁定無保請回後，檢方立即境管，防止陳潛逃出境，即便10月31日再度開庭適逢颱風天，也請求地院如期開庭，結果地院未進行科技監控，也未立即同意開庭，直到1日開庭，才發現陳啟昱並未現身，去向不明，「形同縱放陳啟昱」。

對此，台南地院回應，起初檢方舉證不足以認定陳啟昱涉嫌重大，本院因此裁定釋放，然經檢方抗告、高院10月28日發回後，本院即迅速分案，訂於10月31日重新召開羈押庭問訊，全程並無任何延宕、不周之處。

台南地院澄清，10月31日當天之所以未開庭，是考量強颱康芮來襲，加上案卷質量、被告人數等情況，若強令檢察官、被告、律師及本院行政人員到院開庭，實有危及眾人生命、身體安全之疑慮，因而僅將庭期順延至隔天，屬多方思考、斟酌後之謹慎考量，無刻意拖延之情事。

地院指出，颱風為不可抗力之天然災害，若未改期，被告以颱風假之正當理由告假未到，非但可能造成該次庭期空轉，還需另行傳喚而導致本案拖延。另外，本院也無從對有正當理由未到之被告逕行拘提，檢方表達如期開庭之要求，本院雖予尊重，但此舉實在未考慮到上述多方面向，有失周全。

地院表示，報導指本院未對陳啟昱進行科技監控，但被告因犯罪嫌疑不足經釋放後，刑事訴訟法並未賦予法院對嫌疑不足之被告進行科技監控的權限。況且案件仍在偵查中，檢方若認為陳啟昱犯嫌重大、有逃亡之虞，在掌握警調、海巡等偵查資源下，可依法向本院聲請監控許可，但本院未接獲相關聲請，又為中立角色，無從代檢方決定是否實施科技監控。

地院強調，審檢在法治原則、司法實務上各司其職，有各自立場和角度，對檢方聲請強制處分有所准駁，於全國各院檢間實屬常見，報導以個別案件之裁定結果與所謂「院檢失和」作不當聯結，是對我等法治國家容有之常態有所誤會。

另外，地院也指出，報導所提「台南院檢早年曾因監聽法官引起雙方失和」，是20幾年前舊聞，本院法官年資長短不一，多數成員於當時仍在求學階段，或處於工作、準備國家考試、受訓等不同時期，皆未有法官身分，實難想像該塵封舊聞，足以形成本院法官之集體記憶，進而失卻法官之中立性，以仇恨為整體案件審理之考量，報導所載實屬過度解讀、無端臆測之舉。

地院表示，新聞工作者作為第四權監督的重要基石，在我等自由民主國家之下，應背負著捍衛法治價值的社會責任，本於專業媒體的立場而為報導，切莫每於檢方聲請強制處分不成時，屢將此等無關聯性的舊聞引導爲原因，忽略事件本身之核心，期盼新聞工作者正視所肩負之社會責任，第四權所應具有之獨立性、分際與責任，回歸案件本身探討，亦勿以不當聯想輕易抹煞本院法官在職務上的努力。是上述報導所言，本院難以苟同，特此聲明表達失望、遺憾之意。

▼台南地檢署日前將陳啟昱等5人聲押禁見，但台南地院審理後認定5人罪證不足，因此駁回。（圖／記者林東良攝）