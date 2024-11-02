卓榮泰視察蘭嶼颱風災損情形　承諾協助復原重建

▲行政院長卓榮泰赴蘭嶼視察康芮颱風災損復原情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

行政院長卓榮泰2日前往當蘭嶼察災損復原情形，承諾各相關部會將積極協助蘭嶼居民、部落族人及校園復原重建，儘速恢復正常生活，同時台電公司也承諾於2日午夜前全數復電，並提前於明（2025）年年中完成「蘭嶼全島電纜地下化計畫」，強化電網韌性。

卓榮泰表示，很遺憾在颱風過後來到美麗的蘭嶼，也是達悟族口中所稱的「人之島」（Pongso no Tao），同時島上還有東清、野銀、朗島、紅頭、漁人、椰油等6個部落。昨（1）日他在立法院備詢時，心中一直掛念各地災損狀況，希望立刻前往最需要協助的地方，而近月來幾次颱風過境，蘭嶼及花東地區都是首當其衝，迎來強風豪雨，因此這次勘災行程首站便來到蘭嶼，希望幫助大家解決問題。

卓榮泰說，蘭嶼國小、椰油國小及蘭嶼高中均已傳出災損，他相當擔心會影響學童上課權益，目前教育部已預核500萬元搶險搶修經費予台東縣政府，協助全縣數十所學校進行校園災害處理；此外，原住民族委員會針對重大災害救助部分，無人傷亡時，每戶最高補助1萬元，另自有住宅屋齡超過7年，且因老舊或設備損壞，亟待修繕者，亦可申請修繕住宅補助最高22萬元。後續請蘭嶼鄉公所及校方持續彙整相關災損情形，倘縣府無法及時處理，中央一定會優先提供協助。

卓榮泰表示，蘭嶼復原重建所需經費如有不足，後續要完全補上，並有效掌控效率，在時間內完成各項工作，同時也要時時刻刻關心蘭嶼居民及部落族人生活狀況，一旦有任何需求，政府會在第一時間與大家站在同一陣線優先處理。

卓榮泰強調，不論本島或離島，或來自哪一個族群，中央政府都一視同仁，將大家放在心中，希望儘速解決大家的困難，早日恢復正常生活。賴清德總統特別告訴他：「臺灣有中央山脈可以保護臺灣；離島只有靠中央政府，中央政府就成為大家的中央山脈，一起來保護臺灣」，他今日也是秉持這樣的理念前來，希望打造更美麗、更安全的蘭嶼，讓族人同胞更快樂。