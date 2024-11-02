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聖馬爾定醫院樂齡畫廊開展　長者畫筆揮灑人生下半場

▲▼ 高齡長輩揮灑色彩 聖馬爾定舉辦畫展］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲▼ 聖馬爾定醫院為高齡長輩舉辦畫展， 讓他們盡情揮灑色彩 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教聖馬爾定醫院於11月起至年底，於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動，由蘭潭里一群65歲以上長輩用色鉛筆揮灑而成，共計將展出28幅。

▲▼ 高齡長輩揮灑色彩 聖馬爾定舉辦畫展］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院社區健康組陳伊罧組長表示，C級就是所稱的「長照柑仔店」，結合在地資源，提供健康促進、電話問安、關懷訪視及共餐或送餐等服務，讓民眾可以像去巷子口的柑仔店一樣自在，鼓勵社區長輩多踏出家門參與多元活動，讓生活過的充實有益，並達成延緩失能及在地健康老化的目標。

▲▼ 高齡長輩揮灑色彩 聖馬爾定舉辦畫展］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

今年由14位長輩提供畫作展出，主題以節慶、蔬果花卉為主。蘭潭里長照站社工曾聖惠表示，去年本院辦理第一次畫展頗受好評後，參與畫作展出的長輩對自我肯定也大幅提升，且樂意分享自身經驗給其他未上過課程的其他長輩，彼此相互鼓勵與支持，讓巷弄站成為一個溫暖熱鬧的所在，也因此吸引許多民眾前來諮詢及加入。

▲▼ 高齡長輩揮灑色彩 聖馬爾定舉辦畫展］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

高齡90的呂阿嬤雖有失智的狀況，但還是會定時到巷弄長照站報到，儘管手部有時也無法控制，但看護都會握著阿媽的手，一邊畫一邊互動，在這裡，就是愛的凝聚，歡笑的所在，希望的所在。期望藉由辦理畫展，鼓勵長輩不管幾歲也能抱持著開朗的心，學習與探索更多新事物。

 
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