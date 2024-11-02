穿越1982復古「伊」掌櫃來出攤！　伊甸第11屆無障礙生活節開跑

▲伊甸身障學員于庭（右一），裝扮美麗展露自信笑容。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了鼓勵身障朋友勇敢走出戶外，伊甸基金會已連續11年，在北、中、南三地舉辦「無障礙生活節」，今年主題為「穿越時空回到1982年」，我們希望帶領社會大眾，回到伊甸成立的那一年，一起重溫劉俠女士創會時的初心；並持續陪伴身障朋友，共同努力推動無障礙生活，讓愛與關懷在社會中能不斷地流動。

南區首場的「無障礙生活節」，11月2日（六）下午2時，在台南「水交社文化園區」舉行。這次活動不同於以往，特別融入了濃厚的復古風情，搭配在地美食以及夾娃娃、彈珠檯等懷舊遊戲，讓大家重拾童年回憶。現場也設置了靜態展區，展示伊甸基金會近43年來的服務點滴。此外，有多位身障青年化身為復古掌櫃，頭戴爆炸頭、身穿碎花裙，以充滿活力的姿態與民眾互動，帶來滿滿的懷舊氛圍。

▲伊甸無障礙生活節矇眼體驗視障朋友的不易。

「無障礙生活節」來到第11屆，剛好也是中度智能障礙的于庭，來到伊甸小作所的第11年。30歲的她非常愛美，總是努力以運動來控制體態，但由於服用精神科藥物的副作用，使她在控制口慾和體型管理上遇到不少挑戰。儘管如此，于庭對未來仍然充滿期待，在小作所老師的陪伴下，她逐漸認識自己的狀況，甚至可以與醫生討論病情。今天，裝扮復古的于庭，發現了與以往不同的自己；雖然沒有模特兒般的完美外貌，但她看見了自己的獨特之美，也在勇敢跨越障礙的過程中，找到自信的舞台，綻放出燦爛的笑容。

伊甸基金會資源發展處處長黃子倢表示，1982年是一個沒有智慧型手機、導航或外送的年代。然而，相較於科技的不發達，更深刻的是，當時的社會環境充滿了有形與無形的障礙，阻礙了身障者自由選擇和自主生活的權利。

今年活動的目的，不僅是要「回顧過去」，更要「突破現在」，才能「創造未來」！伊甸希望藉由「無障礙生活節」，喚起大眾思考：我們每個人能為無障礙社會做些什麼？無論是設施、政策，還是觀念上的調整，你我都可以成為改變的一部分。唯有大家共同關心身障者的需求，讓他們能更自在的融入社會，找到自我人生舞台，「無障礙生活」才得以真正實現！

▲伊甸無障礙生活節主打復古風，現場小朋友開心體驗打彈珠。

伊甸基金會43年來，提供日間照顧、居家照顧、24小時照顧服務，陪伴無數個身心障礙朋友及家庭。同時，也透過庇護工場、小作所等，培養一技之長，支持他們早日重返職場。了解並尊重多元，是讓社會更友善、平等的第一步。邀請大家參與「無障礙生活節」，體驗身心障礙者在生活中，面臨「選擇匱乏」時的感受，讓每個有需要的人都能被支持，走向平權的無障礙生活。活動詳情請搜尋「2024無障礙生活節」或上伊甸官網。